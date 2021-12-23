CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adana'da toplu açılış törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletin kucaklaşacağını, terörü bitireceklerini, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğini, huzur içinde yaşayacaklarını ve kadın erkek eşitliğini sağlayacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Kozan ilçesinde gündüz bakımevinin açılışının ardından, Şehit Kubilay Parkı'nda Büyükşehir Belediyesinin park ve toplu açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, herkesin demokrasiye ve sevgiye susadığının görüldüğünü ifade etti. Birbirlerini seveceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Her birimiz bu güzel coğrafyada huzur içinde yaşamak istiyoruz ve bunu yapacağız. Söz veriyorum, bu millet kucaklaşacak, terörü bitireceğiz. Söz veriyoruz bu coğrafyada hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, huzur içinde yaşayacağız, kadın erkek eşitliğini sağlayacağız. Kadın, emeğiyle, alın teriyle huzur içinde çalışacak, huzur içinde evinde olacak, huzur içinde çocuğunu yatıracak." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına harcadıkları her kuruşun hesabını millete vermeleri, hiçbir ayrım yapmadan hizmet etmeleri gerektiğini söylediğini anlattı. Hiç kimsenin endişe etmemesini isteyen Kılıçdaroğlu, bu toprakların huzura ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin durumunun bilindiğini ve sıkıntılarının olduğunu belirterek, ilçedeki bal üreticilerinin sorunlarının çözümüyle Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ilgileneceğini kaydetti. İki kırmızı çizgileri olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Altı okumuzdan birisi milliyetçilik ama bizim milliyetçiliğimiz sıradan milliyetçilik değil. İki kırmızı çizgimiz var, vatanımız ve bayrağımız. Gerisi lafügüzaftır." ifadelerini kullandı.

"Bizim milliyetçiliğimizde Türk lirası değerlidir"

Türk lirasının değerinin korunması gerektiğinden bahseden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bizim milliyetçiliğimizde Türk lirası değerlidir. Eğer bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin bankalarındaki tasarruf mevduatının yüzde 67'si dolarsa avroysa bir sorunumuz var demektir. Türkiye iyi yönetilmiyor demektir. Siyasetle iktidar arasında yani ülkeyi yönetenlerle vatandaş arasında bir güven sorunu var demektir. Kendi parasına güvenmiyor demektir. Tasarrufunu değerlendirmek için parayı dolara yatırmak zorunda kalıyor. Sormak isterim, böyle bir tabloyu Türkiye Cumhuriyeti Devleti hak ediyor mu, böyle bir tablodan Türkiye'nin çıkması gerekiyor mu? Çıkaracağız. Türk lirasını yine itibarlı para haline getireceğiz. Parayı pul yaptılar, onu biliyorum. Pul yapanları siz de biliyorsunuz. Yapmamız gereken bir şey var, kim parayı pul ettiyse, kim siyaseti güvensiz hale getirdiyse sandık gelecek ve sandığa gideceksiniz, elinizi vicdanınıza koyup öyle oyunuzu kullanacaksınız."

Kılıçdaroğlu, cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan yatırımları anlatarak, "Kubilay'ın torunu da burada. Milli Kurtuluş Savaşı'nı verirken şehitlerimiz, gazilerimiz var. Milli Kurtuluş Savaşı sonrası 1923'te İzmir'de İktisat Kongresi toplanmıştır, memleketi nasıl büyüteceğiz diye. Acaba 1921 yılında Kayseri'de uçak fabrikasının temelinin atıldığını kaç kişi biliyor? 8 yıl sonra Kayseri'den kalkan uçağın Ankara'ya indiğini kaç kişi biliyor? Ankara Etimesgut'ta uçak fabrikaları motorunun temelinin atıldığını kaç kişi biliyor? İkinci uçak fabrikasının Eskişehir'de yapıldığını kaç kişi biliyor? 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisinin Türkiye olduğunu kaç kişi biliyor? Tarihimizi bize öğretmiyorlar. Uşak Şeker Fabrikası yumurta satılarak kuruldu. Bu ülke sıradan bir ülke değildir." ifadelerini kullandı.

"Bu ülkede herkese saygı duymak zorundayız"

Kılıçdaroğlu, ülkede cumhuriyet kurulduktan sonra bütün İslam dünyasında da cumhuriyete geçildiğini aktararak, "Demek ki bu ülkenin kaderinde İslam dünyasına örnek olmakta var ve bizler cumhuriyeti kuruyoruz. Şimdi cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Etnik kimlik üzerinden kim siyaset yapıyorsa, yaşam tarzı üzerinden kim siyaset yapıyorsa, inanç üzerinden kim siyaset yapıyorsa bu ülkeye ihanet ediyor. Bu ülkede hepimiz kardeşiz. Bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bu ülkede herkese saygı duymak zorundayız. Dolayısıyla bizler yeni bir siyaset anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Güzel bir siyaset anlayışı, ahlaklı bir siyaset anlayışı, halkına hesap veren bir siyaset anlayışı." dedi.

Devlet memurlarına yaptığı çağrıyı anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bir şeyden daha emin olmanızı isterim. Devlet memurlarına çağrı yaptım, 'Rüşvet yazısının altına kim imza atarsa milletin iktidarında hesabını soracağız ve o makamda tutmayacağız' diye. Evet, tutmayacağız. Yine söyledim, Yargıtay kararının altında tek imzası dahi olmayan, yeni masası bile olmayan kişiyi önce Yargıtay Başkanlığına sonra Anayasa Mahkemesine üye seçiyorsanız adaleti katlediyorsunuz demektir. Devletin dini adalettir. Yüce Yaradan kainatı adalet üzerine inşa etmiştir. Siz adaleti nasıl yok edersiniz? Adalet üzerinde duracağız. Ben de duracağım. Siz de duracaksınız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını ve hukukunu ben de savunacağım, siz de savunacaksınız. Bu bizim boynumuzun borcudur."

"İnsan onurunu koruyacağız"

İktidara geldiklerinde yapacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geliri olmayan ailenin banka hesabına parasını yatıracağız. Gidecek oradan parasını çekecek, işçi, memur, emekli gibi parasını çekecek. Çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak. Onun fakirliğini kimse bilmeyecek. İnsan onurunu koruyacağız. İnsanın saygınlığını koruyacağız. Fakirlik kader değil ki. Ne yapıyorlar? Fakirleri diziyorlar sıraya, ellerinde paketler, televizyoncuları çağırıyorlar, yardım yaparken gösteriyorlar. ya bu insanların onuru yok mu? Neden bunu yapıyorlar? Bu düzene son vereceğiz. Emin olun, son vereceğiz, parayı da evde kadının banka hesabına yatıracağız. Kadın çünkü evin ihtiyaçlarını en iyi bilen kişidir. Parayı çekecek, çoluk çocuğun rızkını sağlayacak ve kimse o ailenin fakir olduğunu bilmeyecek."

İlerleyen günlerde bir projelerini açıklayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, bu projeyle Hatay'ın Samandağ ilçesinden Mersin'e kadar olan hattı yeniden inşa edeceklerini ve bununla İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azalacağını ifade etti.

"Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla Suriye'ye geri göndereceğim"

Suriyelilere yönelik politikasını anımsatan Kılıçdaroğlu, "En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi, davulla zurnayla Suriye'ye geri göndereceğim. İşte milliyetçilik bu değerli arkadaşlar. Kimseyi mağdur etmeden, ırkçılık yapmadan, onların güvenliğini sağlayarak onları göndereceğiz. Yine sözüm var. Bir hafta içinde, çiftçilerin bankalardan veya Tarım Kredi Kooperatifinden, esnafın bankalardan veya esnaf kefalet kooperatiflerinden çektikleri kredilerin faizlerini bir hafta içinde sıfırlayacağız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, öz eleştiriden korkulmaması gerektiğini, kendilerinin de hataları ve eksiklikleri olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Artık bir araya gelip helalleşmek lazım. Konu Türkiye'dir. Türkiye'yi büyütmek istiyoruz. Asla umutsuz olmayın. Ülkenizi sevin. Ayrımcılık asla yapmayın. Bir arada olmaktan keyif alın. Gülümseyin. Hayat çok güzel. Gülümseyeceksiniz. Bir kişinin derdi, sorunu varsa mutlaka ilgilenin. Mutlaka yardım elinizi uzatın çünkü biz dayanışma kültürünü büyütmek istiyoruz. Beraber, birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Göreceksiniz terör belasını da bu topraklardan silip atacağız Allah'ın izniyle."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da en mutlu günlerinden birisini yaşadıklarını belirterek, kent merkezi ile Kozan'da yürütülen çalışmalarla uygulamaya konulması planlanan projelerle ilgili bilgi verdi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, vefa örneği olan güzel bir projenin açılışında bir araya geldiklerini aktardı.

Kılıçdaroğlu, konuşmaların ardından beraberindekilerle açılış kurdelesini kesti. Özgan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın eşi Nuray Karalar, Kılıçdaroğlu'na çeşitli hediyeler verdi.