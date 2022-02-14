Üye Girişi
Kılıçdaroğlu, İzmir'de il binasını açtı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, İzmir'de il binasını açtı

14.02.2022 15:11
Kılıçdaroğlu, İzmir'de il binasını açtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir İl Başkanlığının Konak ilçesinde bulunan yeni binasının açılışını gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir İl Başkanlığının Konak ilçesinde bulunan yeni binasının açılışını gerçekleştirdi.

Buca Metrosu'nun açılışını gerçekleştirmek üzere İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlığının yeni binasının da açılış kurdelesini kesti. Konuşma yapmayan Kılıçdaroğlu, açılışın ardından il binasını gezdi. Açılışa CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı. - İZMİR

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, İzmir'de il binasını açtı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:07 Sevgililer Günü'nü kutlayan isimler sosyal medyada adeta yarış halinde!
15:02 Aşı karşıtları delirmiş gibi! Binlerce kişinin önünde çırılçıplak koşmaya başladı!
14:58 Elon Musk, Neuralink testleri için 15 maymun kullandı! Hayvanların ölmesi büyük tepki çekti
14:57 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Efe Kartal'ı durdurabilecek mi?
14:51 Safiye hiçbir şeyden çekmedi türkücü Cüneyt'ten çektiği kadar: 2 ev, 700 bin TL paranın üstüne bir 20 bin daha yedirdi!
14:41 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu söyleyecek mi?
14:33 Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan, Alpagut'un elinden kurtulabilecek mi?
14:29 THY'den istifa etti Hindistan kaptı: İlker Aycı, Air India'nın yeni CEO'su
14:27 Survivor'un eski yarışmacısının annesi, Acun Ilıcalı'ya isyan etti: Benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı
10:39 "Altınlarını getir dua ederek çoğaltalım" dediler, inandı! Oğlunun 100 gram altınını dolandırıcılara kaptırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 15:17:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, İzmir'de il binasını açtı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement