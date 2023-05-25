Kılıçdaroğlu katıldığı programda kendisine soru soran gençleri eleştirenlere seslendi: Paylaşımları durdurun, cesaret gösterip o salona geldiler - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu katıldığı programda kendisine soru soran gençleri eleştirenlere seslendi: Paylaşımları durdurun, cesaret gösterip o salona geldiler

25.05.2023 09:00

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından gece saatlerinde dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Katıldığı YouTube programında kendisine soru soran gençleri eleştirenlere seslenen Kılıçdaroğlu, "'AK Partili değilim dedi ama fotoğrafı çıktı' vb. paylaşımları durdurun. Cesaret gösterip o salona geldiler; insan kendini nasıl tanımlıyorsa, hissediyorsa, odur. Bırakın kavga dilini gençler" dedi.

28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimleri öncesinde Oğuzhan Uğur'un sunduğu "Mevzular Açık Mikrofon" isimli YouTube programına konuk olan Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu salondaki çok sayıda gencin sorularına yanıt verdi.

GECE YARISI DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Programa katılarak sorular soran gençlerin AK Partili olduklarını iddia eden sosyal medya paylaşımlarına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, gece yarısı dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu katıldığı programda kendisine soru soran gençleri eleştirenlere seslendi: Paylaşımları durdurun

"EN BÜYÜK YALNIZLIĞI BU KONUDA HİSSETTİM"

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Soru soran gençlere, 'AK Partili değilim dedi ama fotoğrafı çıktı' vb. paylaşımları durdurun. Cesaret gösterip o salona geldiler; insan kendini nasıl tanımlıyorsa, hissediyorsa, odur. En büyük yalnızlığı bu konuda hissettiğimi de söylemek zorundayım. Bırakın kavga dilini gençler" ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu katıldığı programda kendisine soru soran gençleri eleştirenlere seslendi: Paylaşımları durdurun Kılıçdaroğlu katıldığı programda kendisine soru soran gençleri eleştirenlere seslendi: Paylaşımları durdurun

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu katıldığı programda kendisine soru soran gençleri eleştirenlere seslendi: Paylaşımları durdurun, cesaret gösterip o salona geldiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu katıldığı programda kendisine soru soran gençleri eleştirenlere seslendi: Paylaşımları durdurun, cesaret gösterip o salona geldiler - Son Dakika
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