Kılıçdaroğlu'ndan kendisine yüklenen Erdoğan'a Barış Manço'lu cevap: İşte hendek, işte deve - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan kendisine yüklenen Erdoğan'a Barış Manço'lu cevap: İşte hendek, işte deve

05.05.2023 13:45
Kılıçdaroğlu'ndan kendisine yüklenen Erdoğan'a Barış Manço'lu cevap: İşte hendek, işte deve

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıtladı. "Sevgili gençler işte sizinle geçeceğimiz eşik budur. Bu rezaletleri bir daha bu ülke yaşamasın istiyorsan, gerekeni yapacaksın. Gençler, Halep Oradaysa Arşın Buradadır" sözlerini kullanan Kılıçdaroğlu, Barış Manço'nun "İşte Hendek İşte Deve" şarkısını da paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini Twitter'dan yaptığı paylaşımla hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

GENÇLERE SESLENDİ

Erdoğan'ın söz konusu paylaşımını alıntılayan ve mesajında gençlere seslelen Kılıçdaroğlu, "Sevgili gençler işte sizinle geçeceğimiz eşik budur. Bu rezaletleri bir daha bu ülke yaşamasın istiyorsan, gerekeni yapacaksın. Gençler, Halep Oradaysa Arşın Buradadır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan kendisini hedef alan Erdoğan'a Barış Manço'lu yanıt: İşte hendek, işte deve

BARIŞ MANÇO'NUN ŞARKISINI PAYLAŞTI

CHP lideri, paylaşımının devamında ise Barış Manço'nun 'İşte Hendek İşte Deve' şarkısını paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Kılıçdaroğlu'ndan kendisini hedef alan Erdoğan'a Barış Manço'lu yanıt: İşte hendek, işte deve

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı; "Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği, bebek katillerine ne sözler verdiği, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiği yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Her gün konuşuyor, olur olmaz her konuda yorum yapıyor ama kendisi bölücü örgütün siyasi uzantılarına hangi sözleri verdiğini söylemiyor. Kandil'deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor. Pensilvanya'daki hamburgercide 8 saat kimlerle neyin pazarlığını yaptığından bahsetmiyor. Yerli ve millî projelerimizden, milletin geleceğini garanti altına alacak eser ve hizmetlerimizden niçin rahatsız olduğunu konuşmuyor.

Güya teknoloji görmek için 10 bin kilometre uzağa giderken niçin Togg'un fabrikasını ziyaret etmediğini açıklayamıyor. LGBT'ye niçin arka çıktığı, Selo'nun kapısında milletvekillerine niçin nöbet tutturduğu konusuna hiç girmiyor. Muhatabı dağdaki teröristler olan ifadelerimizi niçin üstüne alındığını, bunlardan niçin rahatsızlık duyduğunu anlatamıyor. Varsın Bay Bay Kemal konuşmasın, hakkı ve hakikati söylemesin… Hakikat güneşi balçıkla, çamurla, kırk dereden kırk kova su getirerek örtülemez. Samsun'da vatan-millet deyip Van'da Selo'ya özgürlük isteyenlerin maskesini inşallah 14 Mayıs'ta hep birlikte indireceğiz. İnşallah 14 Mayıs'ta bu maskeli baloya hep beraber son vereceğiz."

Kılıçdaroğlu'ndan kendisini hedef alan Erdoğan'a Barış Manço'lu yanıt: İşte hendek, işte deve
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