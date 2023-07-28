Kılıçdaroğlu'nu protesto eden kadını sürüklemeye çalışan Sarıgül tepki topladı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nu protesto eden kadını sürüklemeye çalışan Sarıgül tepki topladı

28.07.2023 22:13

Akbelen'de devam eden protestolara destek için bölgeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, protesto edildiği sırada CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül tarafından bir kadını kolundan tutularak sürüklemeye çalışıldı. Bu harekete tepki gösteren başka bir gösterici, Sarıgül'e 'Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Hayır, çekemezsin kolunu' diyerek tepki gösterdi. Sarıgül, kadını bırakarak alandan uzaklaştı.

Akbelen'de ormanlık alanda devam eden protestolara destek için bölgeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, alandaki bazı göstericiler tarafından protesto edildi. O esnada CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nu protesto eden bir kadını kolundan tutarak sürüklemeye çalıştı.

"NASIL YAPARSIN BÖYLE BİR ŞEYİ?"

Mustafa Sarıgül'ün bu hareketine tepki gösteren başka bir gösterici, "Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Hayır, çekemezsin kolunu" diyerek tepki gösterdi. Sarıgül, bu çıkış karşısında kadını bırakarak alandan uzaklaştı.

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Mustafa Sarıgül, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nu protesto eden kadını sürüklemeye çalışan Sarıgül tepki topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nu protesto eden kadını sürüklemeye çalışan Sarıgül tepki topladı - Son Dakika
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