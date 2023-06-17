Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında İstanbul pazarlığı ortaya çıktı

28 Mayıs seçimleri sonrası hakkında istifa çağrıları yapılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve her fırsatta değişim mesajı veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmeden yeni detaylar ortaya çıktı.

"GENEL BAŞKAN OLMAK İSTİYOR MUSUN?"

Son görüşmede Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında yaşanan diyaloğu kaleme alan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na doğrudan "Genel Başkan olmak istiyor musun?" diye sorduğunu aktardı. İmamoğlu ise bu soruya "Tabii ki olmak isterim" diye yanıt verdi.

"DEĞİŞİMİ YAPMAZSAK YEREL SEÇİMLERİ KAYBEDERİZ"

Saymaz'ın aktardığına göre; Ekrem İmamoğlu, liderlikle sınırlı olmayan, bütünlüklü bir değişim istediğini söyleyerek "El verin, birlikte yapalım" dedi. Ardından şöyle devam etti: "Değişimi yapmazsak yerel seçimleri kaybederiz. Kaybetmek istemiyorsak, değişimi en kısa sürede yapmamız lazım."

"İSTANBUL NE OLACAK?"

Kılıçdaroğlu ise "İstanbul ne olacak?" diye sordu. CHP lideri, İmamoğlu'na İBB'ye odaklanmasını söyleyerek "Belediyeyi bir CHP'liye teslim ettikten sonra değişimi konuşuruz" dedi.

"ADAY OLMAYAĞIM" AÇIKLAMASINI YAPMASINI İSTEYECEK

İmamoğlu ise değişim olmadan İBB'nin de sıkıntıya gireceğini söyledi. Bir yol haritası sunabileceğini belirten İmamoğlu, "Sizin onayınızla devam edelim" şeklinde konuştu. İmamoğlu'nun yol haritasını dün Kılıçdaroğlu'na yolladığı öne sürülüyor. Bu metinde İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan önümüzdeki pazartesi ya da salı günü grup toplantısında, "Kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağım" açıklaması yapmasını istiyor. Bundan sonraki sürecin elbirliğiyle yürütülmesini öneriyor.