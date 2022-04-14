Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: "Tacikistan ile olan sınır sorununu çözmeye niyetliyim " - Son Dakika
Üye Girişi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: "Tacikistan ile olan sınır sorununu çözmeye niyetliyim "

14.04.2022 11:37
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: "Tacikistan ile olan sınır sorununu çözmeye niyetliyim "

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan ile olan sınır sorunu hakkında, "Bunun çözülmesi zaman alır. Cumhurbaşkanlığı görevim sona erene kadar bu sorunu çözmeye niyetliyim" dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan ile olan sınır sorunu hakkında, "Bunun çözülmesi zaman alır. Cumhurbaşkanlığı görevim sona erene kadar bu sorunu çözmeye niyetliyim" dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır sorunu hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Caparov yaptığı yazılı açıklamada demokrasi yolundan vazgeçmeyeceklerini belirterek, "İfade özgürlüğü ve insan hakları kesinlikle korunacak ve bunlara saygı duyulacak" dedi. Cumhurbaşkanı Caparov açıklamasında, ülkede herkesin istediği her şeyi konuşabileceğini ve çeşitli eylemler yapabileceğini, hiçbir kısıtlamanın olmadığını ifade etti.

Ancak gazetecilerden komşu ülkelerle çatışma konularında ülkelerin liderlerine hakaret eden ve yalan bilgileri yaymamalarını isteyen Caparov, "Bu ahlaki ve etik normlara uymuyor. Sizler durumu daha da kötüleştiriyorsunuz ve iki halk arasında bir anlaşmazlığa yol açıyorsunuz. Evet, sınır sorunu var. 30 yıldır çözülmeyen bu sorun çok dikkatli ve ihtiyatlı olmayı gerektiriyor. Görüşmeler devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Caparov açıklamasında ülkesinin Tacikistan ile olan sınırında tartışmalı bölgeler olduğunu belirterek, "Bunun çözülmesi zaman alır. Allah'ın izniyle cumhurbaşkanlığı görevim sona erene kadar bu sorunu çözmeye niyetliyim" dedi.

Vatandaşları ifade özgürlüğü altında yalan bilgi yaymaktan vazgeçmeye çağıran Caparov, 1 ay önce sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden Kırgızistan'ın Ukrayna'ya ağır askeri teçhizat ve asker göndermeye başladı konusunda yayılan yalan haberlere dikkat çekti. - BİŞKEK

YORUMLAR
500
Son Dakika | Kırgız-Tacik sınırında dün çıkan çatışmada yaralanan Tacik askeri hayatını kaybetti Son Dakika | Kırgız-Tacik sınırında dün çıkan çatışmada yaralanan Tacik askeri hayatını kaybetti Son dakika haberi | Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada yaralı sayısı 5'e yükseldi Son dakika haberi | Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada yaralı sayısı 5'e yükseldi

İnsan Hakları, cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Tacikistan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: 'Tacikistan ile olan sınır sorununu çözmeye niyetliyim ' - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Emre Kınay hakkında hapis talebi! Muhabire hakaret ettiği iddia edilmişti
11:30 Genç kıza cinsel istismarda bulunup, saçını kesmişlerdi! Bir de o anları kayda alan 2'si kadın 3 kişi tutuklandı
11:28 Bahçeli'nin MHP'ye dönün dediği "mahallenin uşağı" İYİ Partili Koray Aydın mı?
11:22 Avrupa'ya gitmekten vazgeçirdi! Emre Belözoğlu aradığı futbolcuyu Galatasaray'da buldu
11:18 Okula giden 10 yaşındaki çocuğa 8 köpek saldırdı! Vücudunda 30 ısırık, 80 dikiş var
11:14 Genç kızın ayrılmaktan başka çaresi kalmadı! Sevgilisi kendisini Cengiz Han sanıyor
11:14 İnanılır gibi değil! 4 avcı ormanda komodo ejderine tecavüz etti
11:09 Yakın arkadaşların arasına kara kedi girdi! Tek başına single çıkarmak isteyen Elif Buse Doğan'a Serkan Çağrı'dan sert sözler
10:59 Saadet liderinden "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması: Hedef AK Parti'den kopan yüzde 15
10:51 Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı başladı! 25 maçta 26 gol atan Michael Olunga ile temas kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 11:45:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: "Tacikistan ile olan sınır sorununu çözmeye niyetliyim " - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement