Kırkpınar'dan Peköz'e Tepki

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, hükümete yönelik sözleri nedeniyle Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) meclis üyesi Remzi Peköz'e tepki gösterdi.

Kırkpınar yazılı açıklamasında, Peköz'ün EBSO'nun temmuz ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmadaki hükümete yönelik eleştirilerini kabul etmediklerini ifade etti.

Eski Türkiye'de siyasetin dizayn edildiğini, bugün ise bunun kalmadığını belirten Kırkpınar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bölgesinde siyasi, sosyal gücünü genişlettiği, içeride hayat pahalılığı ve enflasyona karşı kararlı program uygulandığı yeni dönemde, bu eski zihniyetin geçerliliği kalmamıştır.

İş adamı mı mısın? İşini yap. Biz ülkemiz ve milletimiz için 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Hukukun kapsama alanı dışında tutulduğunuz eski Türkiye'yi özlüyor olabilirsiniz ama yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz."