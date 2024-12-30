Kocaeli\'de Usulsüz Parti Üyeliği İddiası

Politika

Kocaeli'de emniyetten gelen "hakkınızda şikayet var" çağrısıyla karakola giden Ali Rıza Turan, yaklaşık 20 kişiyi rızaları dışında Yenilik Partisi'ne üye yaptığı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Üyelik listelerinde adı geçen ancak kendisinin partiyle hiçbir bağlantısı olmayan Turan, " Türkiye'nin birçok ilinden bana tebligat geliyor. İşimi gücümü bırakarak karakola gidip ifade vermek zorunda kalıyorum" dedi.

Gebze'de ikamet eden 40 yaşındaki Ali Rıza Turan, geçtiğimiz aylarda emniyetten gelen bir telefonla karakola çağrıldı. Burada Turan'a, yaklaşık 20 kişiyi rızaları olmadan Yenilik Partisi'ne üye yaptığı, bu durumu öğrenen vatandaşların da kendisinden şikayetçi olduğu aktarıldı. Aralarında Bolu ve Amasya'nın da bulunduğu birçok ilden çok sayıda vatandaşı rızaları olmadan partiye üye yaptığı iddiasıyla suçlanan Ali Rıza Turan, hayatını şokunu yaşadı.

"Sistem hacklendi"

Yenilik Partisi yetkilileriyle iletişime geçen Ali Rıza Turan'a, sistemin hacklendiği ve olayla partinin bir ilgisi olmadığı söylendi. Bu durum sebebiyle mağdur olan Turan, avukatı Ufuk Cem Yanar aracılığıyla söz konusu parti hakkında şikayetçi oldu ancak takipsizlik kararı verildi.

"Bu partiyle uzaktan, yakından bir bağlantım yok"

Yenilik Partisi ile ilgisi bulunmadığını ifade eden Ali Rıza Turan, "Bu partiyle uzaktan, yakından bir bağlantım yok. Benim kimlik bilgilerimi kullanarak birilerini bu partiye üye yapmışlar. Bundan dolayı Türkiye'nin birçok ilinden bana tebligat geliyor. İşimi gücümü bırakarak karakola gidip ifade vermek zorunda kalıyorum. Bu konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmama rağmen, savcılık kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle dosyayı düşürdü. Beni karakola hala ifade vermeye çağırıyorlar" dedi.

"Adalet istiyorum"

Hakkında var olan şikayetleri, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen telefon çağrısıyla öğrendiğini belirten Turan, "Bolu Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevli bir personel beni aradı ve hakkımda şikayet olduğunu söyledi. Şikayetin konusunun ne olduğunu sorduğumda bilgi veremediklerini söyledi. 'Bulunduğunuz il ve ilçedeki kolluk kuvvetlerine tebligat gelecek, gidip ifadenizi verebilirsiniz' denildi. Yaklaşık 15 gün sonra beni karakoldan aradılar ve ifade vermeye çağırdılar. İfademi verdim. Siyasi partiyle uzaktan, yakından hiçbir ilgim olmadığını ve kişi ile kişilerden şikayetçi olduğumu belirttim. Zaten savcılığa da şikayet dilekçemi vermiştim. Adalet istiyorum" diye konuştu.

"Parti, sistemin hacklendiği yönünde bilgiler verdi"

Avukat Ufuk Cem Yanar ise "Öncelikle müvekkilimizin herhangi bir siyasi partiye üye olmamasına rağmen yaklaşık 20'ye kişiye referans olarak, Yenilik Partisi'ne üye yaptığı görülmektedir. Müvekkilimizin bu konuyla ilgili bağlantısı yoktur lakin parti yönetimi sistemin hacklendiği yönünde bilgiler vermektedir" şeklinde konuştu.

Takipsizlik kararına itiraz edildi

Şikayetçi olduklarını ancak takipsizlik kararı verildiğini aktaran Yanar, "Biz Yenilik Partisi'nin usulsüz şekilde siyasi parti üyeliklerine karşı savcılığa suç duyurusunda bulunduk buna karşılık takipsizlik kararı verildi. Buna ilişkin itirazlarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara önemli uyarı: "E-devlet üzerinden sorgulama yapın"

Usulsüz parti üyeliğine karşı vatandaşları uyaran avukat Ufuk Cem Yanar, "Bunun önlenmesi için vatandaşlarımıza, e-devlet üzerinden siyasi parti üyeliklerini sorgulamalarını, şayet rızaları dışında böyle bir üyeliğin varlığı halinde üyelikten istifa etmeleri öncesinde kayıt altına almalarını ve savcılığa suç duyurusunda bulunmalarını tavsiye ederiz. Örneğin, Yenilik Partisi'nin sisteminin hacklendiğinden dolayı birçok kişinin referans göstererek partiye üye yapıldığı gözükmektedir. İnternet üzerinden mobil başvuru olduğundan dolayı kimlik bilgileri usulsüzce kullanılarak bu tür mağduriyetler yaşanabilmektedir. Vatandaşlarımızın mutlaka e-devlet üzerinden siyasi parti üyeliklerini sorgulamaları gerekir. Devlet memurlarının ya da devlet memuru olmak isteyenlerin özellikle bu sorgulamaları yapmalarını tavsiye ederiz çünkü memurluğa engel teşkil edebilir" dedi. - KOCAELİ