Konseri iptal edilen Melek Mosso'ya, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den destek: Gideni götürür, sandık affetmez - Son Dakika
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Konseri iptal edilen Melek Mosso'ya, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den destek: Gideni götürür, sandık affetmez

26.05.2022 21:26
Konseri iptal edilen Melek Mosso'ya, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den destek: Gideni götürür, sandık affetmez

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da vereceği konserin "ahlaksızlığa özendirdiği" iddiasıyla iptal edilmesine tepki gösterdi. Melek Mosso'nun Bergen'den yorumladığı "Yıllar Affetmez" şarkısını sosyal medya hesabından paylaşan Akşener, "Gideni götürür, sandık affetmez" dedi.

Şarkıcı Melek Mosso'nun 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sahneye çıkacağı konseri, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından "ahlaksızlığa özendirdiği" iddiasıyla gelen tepkiler sonucu iptal edildi. Belediye tarafından afişleri basılan konser iptal oldu ve pek çok ünlü isim tepkilerini dile getirdi.

AKŞENER'DEN MELEK MOSSO'YA DESTEK

İYİ Parti Lideri Meral Akşener de Melek Mosso'ya destek veren isimlerden biri oldu. Mosso'nun arabesk sanatçısı Bergen'den yorumladığı "Yıllar Affetmez" şarkısını Twitter'dan paylaşan Akşener, "Gideni götürür, sandık affetmez" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den konseri iptal edilen Melek Mosso'ya destek paylaşımı: Gideni götürür, sandık affetmez

NE OLMUŞTU?

Bazı sivil toplum kuruluşları Melek Mosso'nun Isparta'da konser düzenlemesine tepki göstermişti. Mosso'nun konserinin iptal edilmesini isteyenlerden biri de Anadolu Gençlik Vakfı olmuş ve vakıftan yapılan açıklamada, "Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mız da yeri yoktur" ifadelerine yer verilmişti. Tepkilerin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Melek Mosso'nun yer almadığı konser afişini yayınlayarak "Isparta Uluslararası Gül Festivalimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız" dedi.

MELEK MOSSO SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Melek Mosso, "Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var. Bir kaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz… Ben Isparta'ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz" dedi.

Meral Akşener'den konseri iptal edilen Melek Mosso'ya destek paylaşımı: Gideni götürür, sandık affetmez

SOSYAL MEDYADAN KARAR TEPKİ YAĞDI

Kararın ardından Twitter gündeminde birinci sıraya yerleşen Melek Mosso'ya ünlü isimlerden destek mesajları yağdı. Gonca Vuslateri, Haluk Levent ve Metin Uca gibi isimler hesaplarından yaptığı paylaşımlarla karara tepki gösterdi.

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Son Dakika Politika Konseri iptal edilen Melek Mosso'ya, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den destek: Gideni götürür, sandık affetmez - Son Dakika


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