Konseri iptal edilen Melek Mosso'ya, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den destek: Gideni götürür, sandık affetmez

Şarkıcı Melek Mosso 'nun 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sahneye çıkacağı konseri, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından "ahlaksızlığa özendirdiği" iddiasıyla gelen tepkiler sonucu iptal edildi. Belediye tarafından afişleri basılan konser iptal oldu ve pek çok ünlü isim tepkilerini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Bazı sivil toplum kuruluşları Melek Mosso'nun Isparta'da konser düzenlemesine tepki göstermişti. Mosso'nun konserinin iptal edilmesini isteyenlerden biri de Anadolu Gençlik Vakfı olmuş ve vakıftan yapılan açıklamada, "Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mız da yeri yoktur" ifadelerine yer verilmişti. Tepkilerin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Melek Mosso'nun yer almadığı konser afişini yayınlayarak "Isparta Uluslararası Gül Festivalimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız" dedi.

MELEK MOSSO SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Melek Mosso, "Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var. Bir kaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz… Ben Isparta'ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz" dedi.

SOSYAL MEDYADAN KARAR TEPKİ YAĞDI

Kararın ardından Twitter gündeminde birinci sıraya yerleşen Melek Mosso'ya ünlü isimlerden destek mesajları yağdı. Gonca Vuslateri, Haluk Levent ve Metin Uca gibi isimler hesaplarından yaptığı paylaşımlarla karara tepki gösterdi.