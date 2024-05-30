Köylerdeki Yapı Kayıt Sorunları Artarak Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Köylerdeki Yapı Kayıt Sorunları Artarak Devam Ediyor

Köylerdeki Yapı Kayıt Sorunları Artarak Devam Ediyor

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, köylerdeki yapı kayıt sorunlarının artarak devam ettiğini belirterek, bu mağduriyetin toplumsal bir sorun olduğunu ve ele alınması gerektiğini söyledi. Bekin, İmar Barışı Yasası'nın uygulanmasıyla birlikte vatandaşların hak kayıpları yaşadığını savundu ve yaklaşık 10 milyon kişinin mağdur olduğunu ifade etti. Bekin, köylerdeki yapı kayıt sorunlarının çözümü için Meclis'e kanun teklifi sunduklarını ve bu soruna çözüm getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

30.05.2024 18:35
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Köylerdeki yapı kayıt sorunları artarak devam etmektedir. Yaşanan bu mağduriyet toplumsal bir sorundur ve toplumsal bir sorun olarak ele alınmalıdır." dedi.

Bekin, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2018'de çıkarılan İmar Barışı Yasası'nın uygulamaya girmesiyle vatandaşların ciddi anlamda hak kayıpları yaşadığını savundu.

Kanunun, 31 Aralık 2017 öncesindeki yapılar için çıkarıldığını ve tespit için uydu görüntülerinin baz alındığını belirten Bekin, özellikle önceden tahmin edilemeyen ve güncel olmayan uydu görüntülerinin olmayışı nedeniyle yaklaşık 10 milyon kişinin hak kaybı yaşayarak mağdur olduğunu söyledi.

Büyükşehir Yasası kapsamında köylerin mahalle statüsüne getirilmesiyle kırsal alanda köy evi, barınak ve depo gibi yapılar yapılmasının kent merkezlerindeki yapı inşaatlarıyla aynı statüde değerlendirildiği dile getiren Bekin, "???????Dolayısıyla köylerdeki yapı kayıt sorunları da artarak devam etmektedir. Yaşanan bu mağduriyet toplumsal bir sorundur ve toplumsal bir sorun olarak ele alınmalıdır. Bu hususta da geçtiğimiz aylarda Meclis Başkanlığına kanun teklifimizi sunmuştuk. Amacımız imar barışından faydalanarak Yapı Kayıt Belgesi alan ve sonrasında gerek kırsalda gerekse şehirde mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm getirmektedir." diye konuştu.

TBMM Başkanlığına sundukları k???????anun teklifine yönelik kamuoyunda eleştirilere maruz kaldıklarını anlatan Bekin, ana hedeflerinin depreme dayanıklı binaları ve evleri korumak olduğunu, fay hattı üzerinde bulunan, deprem ve sel gibi doğal afetlere karşı direnci olmayan binaların kanun teklifinin kapsamı dışında tutulduğunu bildirdi.

Bekin, "Ülkemizde yaklaşık 10 milyon bağımsız birimi ilgilendiren bu sorunu ne yapacağız? Bu yapıların tamamını yıkacak mıyız, yoksa bu yapıları kentsel dönüşüme dahil edip o vakit gelene kadar ekonomiye mi katacağız?" diye sordu.

Kanun teklifinin ilgili bakanlıkların uzmanları, bilirkişiler ve mağdurlarla detaylı şekilde görüşülerek, çeşitli önerilerle kabul edilebilir hale getirileceğine inandıklarını vurgulayan Bekin, her türlü afet riskine karşı dirençli yapıların denetlenip kayıt altına alınmasıyla mülkiyet sorunlarının çözülmesi, artan kira fiyatları nedeniyle kiracı-ev sahibi sorunlarının önüne geçilmesi, bireysel ve milli gelirin korunarak mali zarar kayıplarının en aza indirgenmesi ve afet riskine karşı dirençli rapor alan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesinin öncelikleri olduğunu kaydetti.

Saadet Partisi Grup Başkanı Özdağ da bu alanda yaşanan sorunun çözümü için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Toplantıyı, İmar Yasasına Takılanlar Derneği üyeleri de izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Köylerdeki Yapı Kayıt Sorunları Artarak Devam Ediyor - Son Dakika

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