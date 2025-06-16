Kremlin, İsrail\'in İran\'a Saldırısını Kınadı

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırının Tahran hükümetinde değişikliğe yol açabileceği yönündeki açıklamalarını gördük, duyduk ve okuduk. Orta Doğu'da bu denli tehlikeli bir gerilimi tırmandıran eylemleri kınıyoruz"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail ile İran arasındaki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, "İsrail'e herhangi bir yaptırım uygulanmadığı ve uluslararası toplum tarafından yalnızca sınırlı bir kınama geldiği" yönünde bir soruya, "Buna kesinlikle dikkat ettik ve bu kapsamda durumu izlemeye devam ediyoruz" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Peskov, "Uluslararası toplumun genel olarak mevcut gelişmeleri değerlendirme konusunda ikiye bölündüğünü görüyoruz: Bir taraf, yaşananların başlangıcını kınayanlar; diğer taraf ise bunu destekleyip haklı çıkarmaya çalışanlar. Bizim açıklamamız bu şekildedir. Bu, kesinlikle herkes için çok iyi bir ders niteliğindedir" diye konuştu.

"Gerilimi tırmandıran eylemleri kınıyoruz"

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırının Tahran hükümetinde değişikliğine yol açabileceği yönündeki açıklamalarına değinen Peskov, "Bu açıklamayı gördük, duyduk ve okuduk. Orta Doğu'da bu denli tehlikeli bir gerilimi tırmandıran eylemleri kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın İran'ın uranyum stokunu koruma altına alabileceği yönündeki teklifine ilişkin konuşan Peskov, "Bu teklif hala masada ve geçerliliğini koruyor. Ancak, çatışmaların başlamasıyla durum çok daha karmaşık bir hal aldı" şeklinde konuştu.

"Rus vatandaşlarının hayatını riske atabilecek adımlardan kaçınılması yönünde uyarılar yapılıyor"

İsrail ve İran'daki Rusya vatandaşlarının durumu hakkında açıklama yapan Dmitriy Peskov, "İlgili kanallar aracılığıyla çatışmanın taraflarıyla iletişim sürdürülüyor ve Rus vatandaşlarının hayatını ve sağlığını riske atabilecek adımlardan kaçınılması yönünde güçlü uyarılar yapılıyor" dedi.

İran-İsrail çatışması nedeniyle getirilen hava trafiği kısıtlamalarının Arap ülkelerinden gelen üst düzey yetkililerin St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na (SPIEF) katılımı açısından sorun teşkil edip etmeyeceği yönündeki soruya cevap veren Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Olmayacağını umuyoruz. Üst düzey konuklar genellikle özel uçaklarla gelir. Ancak yine de içinde bulunduğumuz bir gerçeklik var. Durumun gelişimini yakından takip edeceğiz" diye konuştu.

"İran toplumunda ciddi bir kenetlenme gözlemliyoruz"

İran'daki duruma ilişkin gözlemlerini belirten Peskov, "İsrail tarafından gerçekleştirilen bombardımanlar zemininde, İran toplumunda ciddi bir kenetlenme gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü belirten Peskov, "Rusya, arabuluculuk hizmeti sunmaya hazır. Bu bağlamda, Rusya'nın bu yöndeki kararlılığı ve istekliliği sürüyor. Gerekirse, tüm bu teklifler hayata geçirilebilir" şeklinde konuştu. - MOSKOVA