Kremlin, İsrail'in İran'a Saldırısını Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kremlin, İsrail'in İran'a Saldırısını Kınadı

Kremlin, İsrail\'in İran\'a Saldırısını Kınadı
16.06.2025 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin, İsrail'in İran'a yönelik eylemlerini kınayarak uluslararası toplumun durumu izlediğini belirtti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırının Tahran hükümetinde değişikliğe yol açabileceği yönündeki açıklamalarını gördük, duyduk ve okuduk. Orta Doğu'da bu denli tehlikeli bir gerilimi tırmandıran eylemleri kınıyoruz"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail ile İran arasındaki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, "İsrail'e herhangi bir yaptırım uygulanmadığı ve uluslararası toplum tarafından yalnızca sınırlı bir kınama geldiği" yönünde bir soruya, "Buna kesinlikle dikkat ettik ve bu kapsamda durumu izlemeye devam ediyoruz" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Peskov, "Uluslararası toplumun genel olarak mevcut gelişmeleri değerlendirme konusunda ikiye bölündüğünü görüyoruz: Bir taraf, yaşananların başlangıcını kınayanlar; diğer taraf ise bunu destekleyip haklı çıkarmaya çalışanlar. Bizim açıklamamız bu şekildedir. Bu, kesinlikle herkes için çok iyi bir ders niteliğindedir" diye konuştu.

"Gerilimi tırmandıran eylemleri kınıyoruz"

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırının Tahran hükümetinde değişikliğine yol açabileceği yönündeki açıklamalarına değinen Peskov, "Bu açıklamayı gördük, duyduk ve okuduk. Orta Doğu'da bu denli tehlikeli bir gerilimi tırmandıran eylemleri kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın İran'ın uranyum stokunu koruma altına alabileceği yönündeki teklifine ilişkin konuşan Peskov, "Bu teklif hala masada ve geçerliliğini koruyor. Ancak, çatışmaların başlamasıyla durum çok daha karmaşık bir hal aldı" şeklinde konuştu.

"Rus vatandaşlarının hayatını riske atabilecek adımlardan kaçınılması yönünde uyarılar yapılıyor"

İsrail ve İran'daki Rusya vatandaşlarının durumu hakkında açıklama yapan Dmitriy Peskov, "İlgili kanallar aracılığıyla çatışmanın taraflarıyla iletişim sürdürülüyor ve Rus vatandaşlarının hayatını ve sağlığını riske atabilecek adımlardan kaçınılması yönünde güçlü uyarılar yapılıyor" dedi.

İran-İsrail çatışması nedeniyle getirilen hava trafiği kısıtlamalarının Arap ülkelerinden gelen üst düzey yetkililerin St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na (SPIEF) katılımı açısından sorun teşkil edip etmeyeceği yönündeki soruya cevap veren Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Olmayacağını umuyoruz. Üst düzey konuklar genellikle özel uçaklarla gelir. Ancak yine de içinde bulunduğumuz bir gerçeklik var. Durumun gelişimini yakından takip edeceğiz" diye konuştu.

"İran toplumunda ciddi bir kenetlenme gözlemliyoruz"

İran'daki duruma ilişkin gözlemlerini belirten Peskov, "İsrail tarafından gerçekleştirilen bombardımanlar zemininde, İran toplumunda ciddi bir kenetlenme gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü belirten Peskov, "Rusya, arabuluculuk hizmeti sunmaya hazır. Bu bağlamda, Rusya'nın bu yöndeki kararlılığı ve istekliliği sürüyor. Gerekirse, tüm bu teklifler hayata geçirilebilir" şeklinde konuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Kremlin, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Kremlin, İsrail'in İran'a Saldırısını Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir’de tarım arazisinde yangın Alevlere müdahale devam ediyor Balıkesir'de tarım arazisinde yangın! Alevlere müdahale devam ediyor
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray’a gideceğini duyunca şaşırdım Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım
Galatasaray’a müjde Barcelona’dan bonservissiz transfer Galatasaray'a müjde! Barcelona'dan bonservissiz transfer
Ole Gunnar Solskjaer’den transfer telefonu: Beşiktaş’a transfer ol Ole Gunnar Solskjaer'den transfer telefonu: Beşiktaş'a transfer ol
Denizli’de feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var Denizli'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var
Bayern Münih Auckland’a acımadı Tam bir deste gol Bayern Münih Auckland'a acımadı! Tam bir deste gol
Fenerbahçe yeni ’’wonderkid’ini Rusya’da buldu: Matvey Kislyak Fenerbahçe yeni ''wonderkid'ini Rusya'da buldu: Matvey Kislyak
Hakan Çalhanoğlu’nun babasından Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: “İnşallah bir gün’’ Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: "İnşallah bir gün''
Trabzon’da yaylaya çıkan 75 kişi kayboldu Trabzon'da yaylaya çıkan 75 kişi kayboldu
İşte saat saat İsrail-İran çatışmaları İşte saat saat İsrail-İran çatışmaları
Ankaragücü isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar Ankaragücü isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar

15:32
Manisa’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu
Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu
15:22
İsrail Başbakanı Netanyahu: Harekete geçiyoruz, Tahran’ı boşaltın
İsrail Başbakanı Netanyahu: Harekete geçiyoruz, Tahran'ı boşaltın
14:30
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık
13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
07:13
İsrail-İran savaşında 4. gün Bilanço her saat ağırlaşıyor
İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor
01:41
Adıyaman’da iki grup arasında taşlı sopalı kavga 10 yaralı
Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga! 10 yaralı
00:06
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid’e şans dahi tanımadı
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid'e şans dahi tanımadı
23:26
Siste kaybolan 75 kişinin son durumu ne Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tv100’e konuştu
Siste kaybolan 75 kişinin son durumu ne? Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tv100'e konuştu
23:18
Fenerbahçe’den ayrılan 2 isim Inter’e imza attı
Fenerbahçe'den ayrılan 2 isim Inter'e imza attı
23:12
Formula 1 Kanada Grand Prix’sinde zafer George Russell’ın
Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde zafer George Russell'ın
22:54
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü
22:47
İsrailli futbolcu Ramzi Safuri’nin transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı
İsrailli futbolcu Ramzi Safuri'nin transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı
22:20
İran’dan ateşlenen füzeler, kayıt yapan İsrailli’nin yakınına düştü
İran'dan ateşlenen füzeler, kayıt yapan İsrailli'nin yakınına düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 17:32:28. #7.13#
SON DAKİKA: Kremlin, İsrail'in İran'a Saldırısını Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.