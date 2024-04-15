Kremlin, Orta Doğu'daki Gerilimden Endişeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasından son derece endişeli olduğunu belirterek tüm tarafları itidalli davranmaya çağırdı.
İran ve İsrail arasındaki gerilimle ilgili Kremlin'den ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "Bölgede gerilimin tırmanmasından son derece endişeliyiz. Tüm bölge ülkelerini itidale davet ediyoruz. Daha fazla gerilim kimsenin çıkarına olmayacaktır. Bu nedenle tüm anlaşmazlıkların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yanayız" dedi.
ABD ve İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını sürdürmesine ve alüminyum, bakır ve nikel ithalatını yasaklamasına tepki gösteren Peskov, "Bu yaptırımları yasadışı görüyoruz. Yaptırımları uygulayanların kesinlikle çıkarlarına zarar vereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
İran, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısına misilleme olarak 13 Nisan'da İHA ve füzelerle İsrail topraklarına saldırmıştı. - MOSKOVA
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Gürcistan parlamentosunda Hukuk Komitesi'nde yapılan 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasa tasarısının müzakeresi sırasında muhalefet partisi milletvekili Aleko Elisaşvili, yasayı savunan Gürcü Hayali Partisi'nin lideri Mamuka Mdinaradze'ye yumrukla saldırdı. Olayın ardından iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı. Yasa tasarısına karşı çıkan sivil toplum kuruluşları da parlamento önünde miting düzenleyeceklerini açıkladı.
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