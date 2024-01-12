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Kremlin Sözcüsü: ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınıyoruz - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü: ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere düzenlediği saldırılara ilişkin, 'ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınıyoruz' dedi. ABD ve İngiltere ordusu, Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husileri vurdu. Rusya'dan tepki gecikmedi ve Kremlin Sözcüsü, operasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunarak, 'Bu saldırıları kınıyoruz. Kararın kabul edildiğini biliyorsunuz, biz çekimser kaldık. ve saldırıyı gerçekleştiren ülkeler, eylemlerinin altına uluslararası yasal bir dayanak sunmaya çalıştılar. Bu girişim başarısız oldu, kabul edilen karar herhangi bir saldırı hakkı vermiyor. Dolayısıyla uluslararası hukuk açısından bu saldırılar gayrimeşrudurlar. Bizim pozisyonumuz budur' dedi.

Kremlin Sözcüsü: ABD ve İngiltere\'nin Yemen\'e yönelik saldırılarını kınıyoruz
12.01.2024 - 15:24,  Güncelleme: 15:30
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere düzenlediği saldırılara ilişkin, "ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınıyoruz" dedi.

ABD ve İngiltere ordusu, Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husileri vurdu. Yerel kaynaklar, ABD ve İngiltere'nin gece boyunca düzenlediği saldırılarda İran destekli Husilerin kontrolünde olan başkent Sana'nın kuzeyindeki bir askeri üssün, Hudeyde Havalimanı çevresinin, Saada ili ve Zamar şehrindeki bazı noktaların, askeri birliklerinin hedef alındığını aktardı. ABD ve İngiltere'nin havadan ve denizden gerçekleştirdiği saldırılara Rusya'dan tepki gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün yaptığı açıklamada, operasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunarak, "Bu saldırıları kınıyoruz. Kararın kabul edildiğini biliyorsunuz, biz çekimser kaldık. ve saldırıyı gerçekleştiren ülkeler, eylemlerinin altına uluslararası yasal bir dayanak sunmaya çalıştılar. Bu girişim başarısız oldu, kabul edilen karar herhangi bir saldırı hakkı vermiyor. Dolayısıyla uluslararası hukuk açısından bu saldırılar gayrimeşrudurlar. Bizim pozisyonumuz budur" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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