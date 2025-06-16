Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere yardımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiği kaydedildi. - MOSKOVA
Son Dakika › Politika › Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere yardımlarından dolayı Cumhurbaşkanı... - Son Dakika
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