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Kritik anketin sonuçları belli oldu! İşte seçimin kaderini değiştirecek kararsız seçmenin tercihi - Son Dakika

Kritik anketin sonuçları belli oldu! İşte seçimin kaderini değiştirecek kararsız seçmenin tercihi

14.02.2022 21:32

2023 seçimlerinin kaderine büyük oranda etki etmesi beklenen kararsız seçmenle ilgili yapılan anket gündem oldu. Ankete göre toplamda Millet İttifakı'nı seçenlerin oranı 8.4 olurken, Cumhur İttifakı'nı seçenlerin oranı ise 9.3 oldu.

2023 seçimlerine 16 ay gibi az bir zaman kala siyasi partiler de çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlarına "Önümüzdeki süreci iyi değerlendirelim" uyarısı yaparken, muhalefet partilerinin liderleri de bir araya gelerek parlamenter sisteme geçişi konuştu. Yoğun siyaset gündeminde MetroPOLL Araştırma tarafından yapılan anket ise dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

CUMHUR İTTİFAKI AĞIR BASTI

MetroPOLL Araştırma kurucusu Özer Sencar, Türkiye'nin Nabzı aralık ayı anketinde kararsızlar, cevap vermeyen ve protesto oy olarak bilinen seçmen kitlesinin ittifak tercihlerini ortaya koyan sonuçları paylaştı. "Hangi ittifaka daha yakınsınız?" sorusu karşısında kararsız, protesto oy ve cevap vermeyen seçmenin yüzde 6.9'u Millet İttifakı'nı, yüzde 8'i Cumhur İttifakı'nı seçti. "İki ittifaka da yakın değilim ama birini seçerim" diyenler ise yüzde 1.5 Millet İttifakı, yüzde 1.3 Cumhur İttifakı olarak şekillendi. Toplam sonuçlar ise Millet İttifakı 8.4, Cumhur İttifakı 9.3 olarak belirlendi.

İşte MetroPOLL'un yaptığı anketin detaylı sonuçları:

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Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, MetroPOLL, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kritik anketin sonuçları belli oldu! İşte seçimin kaderini değiştirecek kararsız seçmenin tercihi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kritik anketin sonuçları belli oldu! İşte seçimin kaderini değiştirecek kararsız seçmenin tercihi - Son Dakika
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