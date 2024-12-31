Kurtulmuş: 2025 Yılı Türkiye İçin Tarihi Bir Adım - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş: 2025 Yılı Türkiye İçin Tarihi Bir Adım

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 2025’in barış ve adalet yılı olacağına inandığını belirtti.

31.12.2024 17:47
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yeni anayasa çalışmalarıyla birlikte, milletimizin hak ettiği daha özgür, daha adil ve kapsayıcı sistemi inşa etmek için tarihi bir adımın eşiğindeyiz. 2025 yılının, Türkiye'nin güçlü geleceğinin temellerinin sağlamlaşacağı bir yıl olacağı inancındayım." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 2025 yılına adım atarken, hep birlikte milli birlik ve beraberlik içerisinde, daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam etme kararlılığı içerisinde olduklarını dile getirdi.

2024'ün, Türkiye'nin dünyada etkin bir güç olarak tarihe geçtiği bir yıl olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Geride bıraktığımız yıl, iç siyasette uzlaşma kültürünün güçlenmesi, millet iradesinin yüceltilmesi ve geleceğimize dair güvenimizi pekiştirdi. Milletimiz, iradesi, dayanıklılığı ve birbirine olan güveniyle dayanışma duygularını her fırsatta öne çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

Numan Kurtulmuş, 2025 yılına girerken, dost ve kardeş ülkelerle kurulan güçlü bağların ve artan işbirliğinin, herkes için gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Akraba topluluklarla dilde, fikirde ve işte birliği esas alan vizyonumuz doğrultusunda attığımız adımlar hem bölgemizde hem de dünyada güçlü bir birliktelik hedefini daha görünür hale getirdi. Ortak tarih, kültür ve değerlerimizin ışığında bu birlikteliği daha da ileri taşıyacağız." mesajını paylaştı.

Geçen yıl, soykırımcı Netanyahu hükümetinin saldırılarıyla Gazze ve Lübnan'da yaşanan acıların derin hüznünün hissedildiğini ancak Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin adalet ve insan hakları doğrultusunda Filistin halkı lehine aldığı kararların, insanlık adına umut ışığı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, 2025 yılının, adaletin ve barışın tesis edildiği bir sene olması temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye için de huzur ve istikrarın yeniden inşa edileceği bir dönemin başlamasını umuyorum. Suriye'de barışın ve istikrarın yeniden tesisi, hem bölgesel huzur hem de insanlık adına büyük bir kazanım olacaktır. Türkiye olarak devlet millet el ele vererek, bölgesel barış ve kardeşlik için kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. Yeni anayasa çalışmalarıyla birlikte, milletimizin hak ettiği daha özgür, daha adil ve kapsayıcı sistemi inşa etmek için tarihi bir adımın eşiğindeyiz. 2025 yılının, Türkiye'nin güçlü geleceğinin temellerinin sağlamlaşacağı bir yıl olacağı inancındayım.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2025 yılının sorunlarımızın çözüme kavuşacağı, bölgemiz için kardeşlik ve işbirliğiyle esenliğin sağlanacağı; milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur ve bereket dolu bir yıl olmasını diliyorum. Aziz milletimizin yeni yılını en kalbi duygularımla kutluyor; yeniden güçlü ve büyük Türkiye, daha adil bir dünya yolunda hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum. Dünyada barışın ve adaletin tesisi için kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah yardımcımız olsun."

Kaynak: AA

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