Kurtulmuş ve Gulmanova'nın Görüşmesi - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş ve Gulmanova'nın Görüşmesi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan Meclis Başkanı ile görüşerek iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

25.02.2025 16:51
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş:

"Türkiye ve Türkmenistan tek millet iki devlet anlayışıyla hareket etmektedir"

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye ve Türkmenistan tek millet iki devlet anlayışıyla hareket etmektedir" dedi.

Kurtulmuş, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinden sonra ortak basın açıklaması yaptılar.

Tören Salonu'nda düzenlene açıklamada, Gulmanova ilk sözü aldı. Gulmanova, ilişkilerin Türklerin ve Türk halklarının arasında temel alarak devam ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlarımız ve liderlerimizin devam ettirdiği güvene, eşitliğe dayalı ilişkiler tüm alanlarda geliştirilmektedir. Biz kardeş ülkelerin parlamenter arası ilişkileri geliştirmek üzere çok faydalı görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler parlamenter arası ilişkileri ihtiva etmektedir. Biz parlamenter arası ilişkilerin geliştirilmesine, dostluk gruplarının çalışmalarına genç ve kadın parlamenterler arasındaki iş birliğini geliştirmeyi ve parlamenterler arası görüşmelerin sürekli düzenlenmesi konusunda anlaşma ve mutabakat sağladık" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştireceği temennisinde bulunarak, "Bugünkü bu ziyaretle birlikte parlamenter düzeyde de parlamentolar arasında da parlamenter diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak iki ülke arasındaki var olan bu ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için ileriye doğru hareketleneceğiz. Ayrıca bugün burada Hükümetler Arası Ekonomik Konsey ve Eğitim Konseyi iki ülke arasında gerçekleşiyor. Bu toplantıların da yapılıyor olması. Türkmenistan Parlamento Başkanının ve heyetinin Türkiye'de eş zamanlı olarak bulunması esasında Türkmenistan'ın Türkiye ilişkilerine, Türkiye Türkmenistan ilişkilerine verilen önemi göstermesi bakımından da son derece değerlidir. Geçtiğimiz sene Mahdum Kulu Feraki'nin üç yüzüncü doğum yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanımızı temsilen Türkmenistan'da düzenlenen törene katılma fırsatımı olmuştu. O vesileyle Sayın Gulmanova'nın davetlisi olarak da ikili ziyaretimizi gerçekleştirmiştik" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Aslında Türkiye ve Türkmenistan tek devlet iki tek millet iki devlet anlayışıyla hareket etmektedir. Az evvel içeride konuşurken tarihi benzerliklerden bahsedilmişti. Değerli dostumuz müdahale etti. Dedi ki benzerlik değil, aynıdır, ortaklık değil, aynıdır dedi. ve bu anlamda tarihimiz, kültürümüz, dilimiz, sanatımız, eserlerimiz, edebiyatımız aynıdır ve bu müşterekliği Allah'ın izniyle sonraki nesillere de aktarılmasını sağlamak da bizlerin sorumluluğudur, vazifesidir. Bu çerçevede Türkmenistan'ın bağımsızlığını kazandığı andan itibaren ilk tanıyan ülke Türkiye'dir. Türkmenistan'da büyükelçiliğini açan ilk ülke de Türkiye'dir. Bu bizim tarihi dostluk vazifemizdi. O günden bu yana artarak devam eden bir ilişkimiz olduğunu ifade etmek isterim."

50 milyar dolarlık Türk yatırımı olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Bütün bunlara rağmen ikili ticari ilişkilerimizin beklenen seviyede olmadığını, 1,2 milyar dolar seviyesinde olduğunu, her iki ülke liderinin ortak hedefinin ise beş milyar dolara bunun çıkarılması gerektiği hususunda mutabık kalındığını ifade etmek isterim. Bu zor bir durum değildir. Hep birlikte bütün bu ilişkiler karşılıklı olarak her iki ülkenin de menfaatine olacak şekilde bu sonucun temin edilmesini sağlayacaktır. Ayrıca özellikle enerjide orta koridorun kullanılması vasıtasıyla dünyanın en önemli doğal gaz kaynaklarına sahip olan Türkmenistan doğal gazının dünya piyasalarına çıkarılması da ilişkilerin geliştirilmesi bakımından hayati önemli olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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