Kurtulmuş ve Yapıcıoğlu Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

TBMM Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ve HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ile Meclis'teki makamında görüştü.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.