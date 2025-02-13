Kurum'dan Özel'e Sert Yanıt

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasıyla ilgili açıklamalarına ilişkin, "Biz, sizi deprem illerinden, afet bölgelerinden iyi tanırız. Deprem turistleri olarak politik müsamerelerinizi yapıp gittiniz." ifadesini kullandı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik, hukukun, bilirkişinin, ilgili mevzuatın cevabı ortaya koyduğu halde hala gerçeği eğip bükmenin, ya kötü niyet ya da cehalet olduğunu belirterek, İliç'te hayatını kaybeden vatandaşların canları, kardeşleri, acıları olduğunu ifade etti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen ve onlardan geriye kalanların devlete emanet olduğunu belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Biz, sizi deprem illerinden, afet bölgelerinden iyi tanırız. Deprem turistleri olarak politik müsamerelerinizi yapıp gittiniz. Ardınıza bile bakmadınız. Ne tek çivi çaktınız ne de bir derde derman oldunuz. Şimdi de milletimizin bir başka yası üzerinden sefil bir propaganda yürütüyorsunuz. Sizde samimiyetin zerresi olsa Beşiktaş'ta ölüme terk edilen 29 işçimizin, Küçükçekmece'de belediye çukurunda can veren kızımızın, İzmir'de elektrik akımında sokak ortasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hesabını belediyelerinizden sorardınız.

Bu işler üçlü masada dedikodu yapmaya benzemez. Size tavsiyem, Gölge Genel Başkan olarak kendi iç hesaplaşmanız arasında harabeye çevrilmiş, şaibeli kurultay tartışmalarıyla yamalı bohçaya dönmüş siyasetinizi ve kariyerinizi kurtarma çabanıza başka malzeme bulun."