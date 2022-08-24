Hisarcık AK Parti İlçe Başkanlığında koordinasyon toplantısı

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Hisarcık AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ," Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın Büyük Zafer'in 100. yılında kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'mıza gerçekleştireceği ziyaret öncesi İlçe Koordinatörümüz, İl Başkan Yardımcılarımız Mustafa Kızıklıoğlu ve Murat Çil Başkanlarımızın teşrifleriyle, AK Parti Hisarcık Kadın Kolları Başkanımız Havva Özaydın AK Parti Hisarcık Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Varol, İl Genel Meclisi üyelerimiz Mustafa Şen , İbrahim Kılıç ve ana kademe yönetim kurulu üyelerimizin katılımları ile Hisarcık AK Parti İlçe Başkanlığı koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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