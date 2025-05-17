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Politika

Kütüphane Kullanımında Rekorlar

Kütüphane Kullanımında Rekorlar

Bakan Ersoy, 2024'te kütüphane üye ve kullanıcı sayısının rekor kıracağını açıkladı.

17.05.2025 14:38
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kütüphane kullanım alanının yaklaşık 750 bin metrekareye çıktığını belirterek, "2024 yılı sonunda halk kütüphanelerinde üye sayısının 6,7 milyona, kullanıcı sayısının 38,7 milyona, toplam kitap sayısının ise 25 milyona ulaşmasıyla bu 3 alanda da tüm zamanların rekorları kırıldı." dedi.

Bakan Ersoy, Manisa İl Halk Kütüphanesinin yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bu yana kütüphanelere hep ayrı önem verdiklerini belirtti.

Bu anlayışla Türkiye'nin dört bir yanında yeni kütüphaneler inşa ettiklerini bildiren Ersoy, eser sayılarını artırarak buralara yeni boyut kattıklarını söyledi.

Ersoy, kütüphanelerin bu alandaki küresel ve yerel hizmet stratejilerinin dönüşümüyle ve teknolojinin hızla gelişmesiyle farklı boyut kazandığına dikkati çekerek, "Artık kütüphaneler, araştırmaların yapıldığı, yaratıcı fikirlerin geliştirildiği, sanatsal etkinliklerin gerçekleştirildiği ve eğitimle sosyal etkileşimin bir arada bulunduğu yaşam merkezleri haline gelmiştir." dedi.

"Ülkemizin dört bir yanında 1300'den fazla kütüphaneyle hizmet veriyoruz"

Üreten kütüphanelerde bireyleri sadece bilgi tüketicisi değil, aynı zamanda bilgi ve içerik üreticisi olmalarına olanak tanıyan bütüncül sistem sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Ersoy, şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizin dört bir yanında 1300'den fazla kütüphaneyle hizmet veriyoruz. Bugün itibarıyla ülke genelinde 26 müstakil bebek kütüphanemiz, 81 çocuk kütüphanemiz, 20 ihtisas ve edebiyat müze kütüphanemiz, 12 alışveriş merkezi kütüphanemiz ve havalimanı kütüphanelerimiz faaliyet göstermektedir. Öte yandan, 78 gezici kütüphanemizle yerleşik kütüphanelerden yararlanamayan vatandaşlarımıza kütüphane hizmeti götürüyor, köy ve kasaba okullarımızda on binlerce öğrencimizle buluşuyoruz.

Toplam kütüphane kullanım alanı sadece son 6 yıl içinde 410 bin metrekareden yaklaşık 750 bin metrekareye çıkarken, oturma kapasitesi 97 binden yaklaşık 150 bine çıktı. 2024 yılı sonunda halk kütüphanelerinde üye sayısının 6,7 milyona, kullanıcı sayısının 38,7 milyona, toplam kitap sayısının ise 25 milyona ulaşmasıyla bu 3 alanda da tüm zamanların rekorları kırıldı. Kullanıcı sayımız tek bir yılda 5 milyondan fazla artış gösterdi."

"Engelli vatandaşlarımızın bilgi kaynaklarına erişimi de öncelikli hedeflerimizden biri"

Bakan Ersoy, Yapay Zeka Temelli Kütüphaneler projesi ile sesli iletişim kurulabilen dijital kütüphane asistanlarıyla bilgiye erişim sınırlarını genişlettiklerini dile getirdi.

Milli Dijital Kütüphane Projesi ile Milli Kütüphane'deki milyonlarca bilgi kaynağını hızla dijitalleştirerek erişilebilir hale getirdiklerini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızın bilgi kaynaklarına erişimi de öncelikli hedeflerimizden biri oldu. Ülke çapında yürüttüğümüz yeni kütüphane hizmet binası yapım ve dönüşüm projelerinde çevre dostu teknolojilere yatırım yapıyoruz. Bu çerçevede uluslararası alanda önemli başarılar elde ettik. 2024 yılında ülkemizin ilk tarım kütüphanesi olarak hayata geçirdiğimiz Banaz İlçe Halk Kütüphanesi ve ardından Burdur İl Halk Kütüphanesiyle de Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu tarafından örnek çalışmalar arasında yer aldık."

Ersoy, Manisa'da da 21 halk kütüphanesiyle vatandaşlara hizmet verdiklerini ifade ederek, 7 bin 500 metrekare kullanım alanına sahip Manisa İl Halk Kütüphanesinin özellikleri hakkında bilgi verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da Türkiye Kültür Yolu Festivali dolayısıyla Manisa'nın önemli organizasyona ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, festivalin kentte düzenlenmesini sağlayan Bakan Ersoy'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Ahmet Mücahit Arınç ile diğer ilgililer, açılışı yapılan kütüphaneyi gezdi.

Kaynak: AA

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