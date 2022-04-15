Kuzey Makedonya, 6 Rus diplomatı sınır dışı etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Makedonya, 6 Rus diplomatı sınır dışı etti

15.04.2022 16:04
Kuzey Makedonya, 6 Rus diplomatı sınır dışı etti

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı, 6 Rus diplomatın diplomatik kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 gün içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı, 6 Rus diplomatın diplomatik kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 gün içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 6 Rus diplomatın diplomatik kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle ülkeyi terk etmelerinin istendiği duyuruldu. Konuyla ilgili Rusya'nın Üsküp Büyükelçisi Sergey Bazdnikin'e diplomatik nota verildiği ve diplomatların ülkeyi terk etmek için 5 günleri olduğu belirtildi. Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Söz konusu 6 Rus diplomat, Diplomatik İlişkiler Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetlerde bulundu" denildi.

27 Mart 2020'de NATO'ya katılan Kuzey Makedonya, kısa süre önce 5 Rus diplomatı daha sınır dışı etmişti. Balkan ülkesi, Moskova'nın "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkeler arasında yer alıyor. - ÜSKÜP

YORUMLAR
500
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi olumsuz sonuçlara neden olur' Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi olumsuz sonuçlara neden olur' Çekya, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı Çekya, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı

Dışişleri Bakanlığı, Makedonya, Üsküp, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kuzey Makedonya, 6 Rus diplomatı sınır dışı etti - Son Dakika


Son Dakika
16:05 Ramazanın ilk gününden beri 40 ürünün 29'u zamlandı: Rekor elma ve kabakta
15:58 Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu beraber İstanbul'u gezdi: Başkanımız bütün engellere rağmen hizmete devam ediyor
15:57 Fahriye Evcen mi, Pelin Akil mi? Fotoğrafı görenler ayırt edemedi
15:52 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Ozan Salim'in tehdidine boyun eğecek mi?
15:37 Kasaba Doktoru dizisinde bu akşam neler olacak? Ömer, kaza geçiren Leyla'nın ameliyatına girecek mi?
15:28 Bakan Nebati'den dikkat çeken döviz ve enflasyon açıklaması: Bu işin üstesinden de geleceğiz
15:25 Ukrayna ordusunun vurduğu Rus kruvazörü hakkında bomba iddia: Nükleer savaş başlığı taşıyor olabilir
15:22 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! Çiftçilere 3,5 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor
15:16 CHP Kilimli İlçe Başkanı'nın da olduğu "alkollü iftar" fotoğrafı ortalığı karıştırdı! Disipline sevk edilecek
15:09 Mahkeme kararını verdi! Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 16:14:06. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzey Makedonya, 6 Rus diplomatı sınır dışı etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement