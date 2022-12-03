İBB Başkanı İmamoğlu, yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'na adaylık göndermesi mi yaptı? İşte kafa karıştıran paylaşım - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu, yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'na adaylık göndermesi mi yaptı? İşte kafa karıştıran paylaşım

03.12.2022 20:15

6'lı masanın öne çıkan adaylarından olduğu iddia edilen İBB Başkanı İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun vizyon belgesi açıklamasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Programda Kılıçdaroğlu'nun kullandığı Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü olan "halkın sesi hakkın sesidir" ifadelerini tweet atan İmamoğlu'nun bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı toplantıda partisinin vizyon belgesini açıkladı. Kılıçdaroğlu toplantıda "Gazi Mustafa Kemal 'Halkın sesi Hakkın sesidir.' der. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bu zorba gidecek, halktan çalınan halka geri verilecek. Türkiye dünyaya rakip olmaya geliyor." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

6'lı masanın adayı için ismi öne çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantı sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun söylediği Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü olan "Halkın sesi Hakkın sesidir." şeklinde tweet atması, birçok kişi tarafından Kılıçdaroğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

"HALK BENİ İSTİYOR" GÖNDERMESİ OLARAK YORUMLANDI

İmamoğlu'nun paylaşımının altına yorum yapanlar, "Halk beni istiyor ama sen aday oluyorsun" şeklinde Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptığını söyledi.

İşte İmamoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlardan bazıları;

Kılıçdaroğlu'na adaylık göndermesi mi yaptı? İmamoğlu'nun paylaşımına birçok kişi aynı yorumu yapıyor
Kılıçdaroğlu'na adaylık göndermesi mi yaptı? İmamoğlu'nun paylaşımına birçok kişi aynı yorumu yapıyor
Kılıçdaroğlu'na adaylık göndermesi mi yaptı? İmamoğlu'nun paylaşımına birçok kişi aynı yorumu yapıyor
Kılıçdaroğlu'na adaylık göndermesi mi yaptı? İmamoğlu'nun paylaşımına birçok kişi aynı yorumu yapıyor
Kılıçdaroğlu'na adaylık göndermesi mi yaptı? İmamoğlu'nun paylaşımına birçok kişi aynı yorumu yapıyor
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SON DAKİKA: İBB Başkanı İmamoğlu, yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'na adaylık göndermesi mi yaptı? İşte kafa karıştıran paylaşım - Son Dakika
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