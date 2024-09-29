Lübnan'da Ateşkes Çabaları Sürüyor

Politika

Lübnan Enformasyon Bakanı Ziad Makari İsrail saldırıları gölgesinde yaptığı açıklamada, "Ateşkes sağlamak için diplomatik çabalar devam ediyor. Başbakan elinden geleni yapıyor, ancak mesele o kadar kolay değil" dedi.

İsrail Lübnan'a bomba yağdırırken, İsrail-Hizbullah arasında ateşkes çağrıları da sürüyor. Lübnan Enformasyon Bakanı Ziad Makari İsrail-Hizbullah arasında ateşkes yapılması çağrılarına yönelik yaptığı açıklamada, "Lübnan hükümetinin bir ateşkes istediği kesin. Herkes biliyor ki Netanyahu, bir ateşkes öncülünde New York'a gitti, ancak Nasrallah'ın öldürülmesi kararı alındı. Ateşkes sağlamak için diplomatik çabalar devam ediyor. Başbakan elinden geleni yapıyor, ancak mesele o kadar kolay değil" dedi.

"Yerinden edilen insan sayısı 1 milyona ulaşabilir"

Lübnan Başbakanı Necip Mikati acil olarak toplanan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Yerinden edilen insan sayısı 1 milyona ulaşabilir. Güneyden ve Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinden büyük bir akın olduğunu unutmayalım" dedi. Mikati bu durumu ülkede meydana gelmiş olabilecek en büyük yerinden olma hareketi olarak nitelendirdi. Mikati, durumu yatıştırma çabaları hakkında sorulan soruya ise, Lübnan'ın "diplomatik seçeneğin dışında hiçbir seçeneği olmadığını" söyledi. - BEYRUT