Lübnan'da genel seçimlerin ön sonuçları açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Lübnan'da genel seçimlerin ön sonuçları açıklandı

16.05.2022 10:45
Lübnan'da genel seçimlerin ön sonuçları açıklandı

Lübnan'da dün gerçekleştirilen genel seçimlerin ön sonuçları açıklanmaya başlandı.

Lübnan'da dün gerçekleştirilen genel seçimlerin ön sonuçları açıklanmaya başlandı.

Lübnan'da halk, genel seçimler için sandık başına gitti. Dün 07.00'de başlayan ve 20.00'de sona eren oy verme işleminin ardından ön sonuçlar açıklanmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı, seçimlere katılım oranını yüzde 41.04 olarak bildirdi. Lübnan İçişleri Bakanı Bassam al-Mawlawi seçimle ilgili yaptığı açıklamada, resmi sonuçların belirlenmesinde yaşanan gecikmenin Akkar kentinde ve belirli bölgelerde devam eden oy verme işleminden kaynakladığını duyurdu. Statistics Lebanon Şirketi Genel Müdürü yerel basına yaptığı açıklamada, Lübnan Kuvvetleri'nden Pierre Abuassi'nin Baabda'da bir koltuğu, İlerici Sosyalist Parti'den Hadi Abu al-Hassan'ın da kalan 4 koltuk arasından 1 koltuğu kazandığını belirtti. İkinci Beyrut seçim bölgesindeki 577 sandıktan 166'sının sayımı tamamlandı. Batroun, Baalbek, Zalhe kentlerindeki oy sayımları da devam ediyor. Yurtdışında yaşayan Lübnanlılar tarafından kullanılan oyların sayımına ise henüz başlanmadı. Resmi seçim sonuçlarının gün içinde açıklanması bekleniyor. - BEYRUT

YORUMLAR
500
Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin basın açıklaması Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin basın açıklaması Lübnanlılar sandıktan değişimin çıkmasını ümit ediyor Lübnanlılar sandıktan değişimin çıkmasını ümit ediyor

İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Sandık, Lübnan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Lübnan'da genel seçimlerin ön sonuçları açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:46 Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: Vatandaşları rahatlatacak adımların atılması konusunda görüştük
16:45 Rusya ve Ukrayna ateşkes ilan etti! Azovstal çelik fabrikasındaki 600 yaralı asker tahliye edilecek
16:36 Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
16:16 Kanadalı senatörden İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için inanılmaz öneri: Türkiye'yi NATO'dan atın
16:12 İlaçta yüzde 75'lik zam talebi: Sektörün dayanacak gücü kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 16:53:48. #1.12#
SON DAKİKA: Lübnan'da genel seçimlerin ön sonuçları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement