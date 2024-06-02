Lüleburgaz Büyükkarıştıran belde belediye başkanlığını CHP adayı kazandı - Son Dakika
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Politika

Lüleburgaz Büyükkarıştıran belde belediye başkanlığını CHP adayı kazandı

Lüleburgaz Büyükkarıştıran belde belediye başkanlığını CHP adayı kazandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran belde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca kazandı. YSK'nın kararıyla seçimlerin yenilendiği belde, 6 partinin adayının yarıştığı bir seçim süreci yaşadı. Çamlıca, 2 bin 286 oy alarak başkanlığa seçildi. Seçimde 4 bin 537 seçmen oy kullandı, 114 oy geçersiz sayıldı.

02.06.2024 20:03
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran belde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca kazandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kısıtlı iki kişi oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Büyükkarıştıran beldesinde tekrarlanan seçimde 6 partinin adayı yarıştı.

Üç okuldaki 16 sandıkta 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı.

Oy verme işleminin ardından sandıklar açıldı. Ardından görevliler tarafından oyların sayımına geçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 286 oy alarak başkanlığa seçildi.

DSP adayı Hakan Karaman 2 bin 101, AK Parti adayı Rasim Vatansever 14, Yeniden Refah Partisi adayı Fatih Şafak 11, MHP adayı Erkan Tezcan 8, Saadet Partisi adayı Yusuf Berber 3 oy aldı.

Seçimde 4 bin 537 seçmen oy kullandı, 114 oy geçersiz sayıldı.

Sonuçlar sonrası CHP Belde Teşkilatı önünde toplanan partililer sevinç gösterisinde bulundu.

Burada konuşan Ertuğrul Çamlıca, sonuçların kendilerini çok mutlu ettiğini, partilerinin bayrağını yeniden dalgalandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çamlıca, ayrımcılık yapmadan herkesin belediye başkanı olacağını dile getirdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DSP adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP adayı Çamlıca 2 bin 57 oy almış, kısıtlı 2 kişinin oy verdiği tespit edilince seçimler iptal edilmişti.

Çamlıca 2019 - 2024 yılları arasında belde belediye başkanlığı yapmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Lüleburgaz Büyükkarıştıran belde belediye başkanlığını CHP adayı kazandı - Son Dakika

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