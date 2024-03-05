Macaristan, Hollanda Başbakanı Rutte'nin NATO Genel Sekreterliği adaylığını desteklemeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Macaristan, Hollanda Başbakanı Rutte'nin NATO Genel Sekreterliği adaylığını desteklemeyecek

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin NATO Genel Sekterliği adaylığını desteklemeyeceklerini açıkladı. Szijjarto, daha önce Macaristan'a diz çöktürmek isteyen bir kişinin NATO Genel Sekreterliğine seçilmesini kesinlikle desteklemediklerini belirtti.

05.03.2024 17:05  Güncelleme: 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin NATO Genel Sekterliği adaylığını desteklemeyeceklerini açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Ukrayna'daki savaş nedeniyle görev süresinin 2 kez uzatılmasının ardından 1 Ekim'de görevi sona erecek.

2014 yılından bu yana NATO Genel Sekreterliği görevini yürüten Stoltenberg'in yerine ise Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin gelmesi bekleniyor. ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın desteğini alan Rutte'ye Macaristan'dan destek çıkmadı. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, bugün düzenlediği basın toplantısında Macaristan hükümetinin Rutte'yi NATO Genel Sekteri olarak desteklemeyeceklerini açıkladı. Szijjarto, "Daha önce Macaistan'a diz çöktürmek isteyen bir kişinin NATO Genel Sekreterliğine seçilmesini kesinlikle desteklemiyoruz" dedi. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA

Macaristan, Mark Rutte, Hollanda, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Macaristan, Hollanda Başbakanı Rutte'nin NATO Genel Sekreterliği adaylığını desteklemeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:40 Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
15:57 MOSSAD’a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
14:59 Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır’a kaçırdı Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır'a kaçırdı
17:57 YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil cemaatinin şeyhini ziyaret etti YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil cemaatinin şeyhini ziyaret etti
17:20 ABD’de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:56 Suudi Arabistan’ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti Suudi Arabistan'ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
15:20 Kayseri ve Bursa’da seçim anketi AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor
15:08 Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 18:14:29. #1.11#
SON DAKİKA: Macaristan, Hollanda Başbakanı Rutte'nin NATO Genel Sekreterliği adaylığını desteklemeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement