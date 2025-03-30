Macron'dan Netanyahu'ya Gazze'ye yönelik saldırıları durdurma çağrısı - Son Dakika
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Politika

Macron'dan Netanyahu'ya Gazze'ye yönelik saldırıları durdurma çağrısı

Macron\'dan Netanyahu\'ya Gazze\'ye yönelik saldırıları durdurma çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulması gerektiğini belirtti. Macron, Netanyahu'ya insani yardımların derhal başlaması ve iki devletli çözüm çağrısında bulundu.

30.03.2025 22:05
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netayahu'ya yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurması çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netayahu ile telefonda görüştü.

"ATEŞKESE GERİ DÖNME ÇAĞRISINDA BULUNDUM"

Macron, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail'in güvenliği, Fransa için öncelik taşıyor. İsrail Başbakanı'na Gazze'deki saldırıları durdurma ve ateşkese geri dönme çağrısında bulundum. İnsani yardımların derhal yeniden başlaması gerektiğinin altını çizdim" dedi.

Arap Birliği'nin Gazze'nin yeniden inşasına yönelik planı ve iki devletli çözüm için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Macron, "Bu, her iki halk için barış ve güvenliğin tek yoludur. Zorunlu yerinden etme veya ilhak gibi herhangi bir adım bu hedefe aykırıdır" dedi.

"LÜBNAN KONUSUNDA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

Netanyahu'ya Lübnan ile varılan ateşkese sıkı şekilde uyulması çağrısında bulunduğunu ifade eden Macron, "Bu, Mavi Hat'ın her iki tarafındaki sivil halkın güvenliği için tüm taraflar için geçerlidir. Lübnan konusunda birlikte çalışmaya karar verdik. Lübnan'ın egemenliğini tam anlamıyla yeniden tesis etmek için denetim mekanizmasının güçlendirilmesi gerekiyor. Bu, İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesini ve devletin silahlar üzerindeki tekelini yeniden sağlamak için destek verilmesini içeriyor" dedi.

"SURİYE KONUSUNU DA ELE ALDIK"

Netanyahu ile Suriye konusunu da ele aldıklarını ifade eden Macron, "İsrail Başbakanı ile Suriye'nin istikrara kavuşturulması ve tam egemenliğinin yeniden sağlanmasını ele aldık. Tüm bu öncelikli konularda İsrailli yetkililerle yakın koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz. Orta Doğu'nun istikrara ihtiyacı var. Tüm taraflar için bir geleceği ancak adil ve kalıcı bir barış garanti edebilir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Macron'dan Netanyahu'ya Gazze'ye yönelik saldırıları durdurma çağrısı - Son Dakika

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