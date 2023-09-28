Mahalli İdareler Genel Seçimi İçin Adres Değişikliği Başvuruları Başladı - Son Dakika

Mahalli İdareler Genel Seçimi İçin Adres Değişikliği Başvuruları Başladı

Mahalli İdareler Genel Seçimi İçin Adres Değişikliği Başvuruları Başladı
Son Güncelleme: 28.09.2023 09:31

31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için adres değişikliği yapmak isteyenlerin 1 Ekim'e kadar başvurmaları gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen listelerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alacak ve seçmenlerin oy kullanabilmek için adres değişikliklerini e-Devlet uygulamasından veya nüfus müdürlüklerinden yapmaları gerekiyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen seçmenler için ise yeni tedbirler alınacak ve adres taşıma işlemleri kolaylaştırılacak.

Mahalli İdareler Genel Seçimi için adres değişikliği yapmak isteyenlerin 1 Ekim'e kadar başvurmaları gerekiyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için 1 Ekim itibarıyla seçmen listelerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alacak.

Bu nedenle seçmenlerin oy verme günü bulunacakları yerde oy kullanabilmek için adres değişikliklerini e-Devlet uygulamasından veya nüfus müdürlüklerinden 1 Ekim'e kadar yapması gerekiyor.

Ancak YSK, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kolaylık sağlayacak.

Bu durumdaki seçmenlerin daha rahat oy kullanabilmesi için Milletvekili Genel Seçimi'ndeki gibi yeni tedbirler alınacak, deprem bölgesindeki seçmenlerin rahatça adres taşıma işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanacak.

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un, "Seçim dönemi" başlıklı 8. maddesi, "Mahalli İdareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın mart ayının son pazar günü oy verme günüdür." hükmünü içeriyor.

Bu nedenle 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için seçim takvimi 1 Ocak'ta başlayacak.

Kaynak: AA

Yüksek Seçim Kurulu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mahalli İdareler Genel Seçimi İçin Adres Değişikliği Başvuruları Başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahalli İdareler Genel Seçimi İçin Adres Değişikliği Başvuruları Başladı - Son Dakika
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