Son seçim anketi açıklandı! Üstlerde durum bilindiği gibi, aşağı sıralarda ortalık karışık

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için partilerin çalışmaları devam ederken anket şirketleri de yaptıkları saha araştırmalarının sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

AK PARTİ İLE CHP ARASINDA FARK 8 PUAN

Son olarak MAK Danışmanlık, 8-15 Mart tarihleri arasında 53 ilde yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette AK Parti'nin oy oranı yüzde 33, CHP'nin oy oranı yüzde 25, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 13.1 olarak belirlendi. HDP'nin yüzde 9.1'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada MHP yüzde 6.1'de kaldı.

Üst sıralarda durum böyleyken alt sıralarda işler biraz karışık...

İşte yapılan araştırmadan çıkan sonuç;