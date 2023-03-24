Son seçim anketi açıklandı! Üstlerde durum bilindiği gibi, aşağı sıralarda ortalık karışık - Son Dakika
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Son seçim anketi açıklandı! Üstlerde durum bilindiği gibi, aşağı sıralarda ortalık karışık

24.03.2023 11:15

MAK Danışmanlık tarafından yapılan son seçim anketine AK Parti'nin oy oranı yüzde 33, CHP'nin oy oranı yüzde 25, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 13.1 olarak açıklandı. Üst sıralarda durum bu şekildeyken, aşağılardaysa ortalık biraz karışık. DEVA Partisi'nin yüzde 2'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada Yeniden Refah, Bağımsız Türkiye Partisi, Memleket Partisi ve Gelecek Partisi yüzde 1 seviyelerinde kaldı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için partilerin çalışmaları devam ederken anket şirketleri de yaptıkları saha araştırmalarının sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

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Son olarak MAK Danışmanlık, 8-15 Mart tarihleri arasında 53 ilde yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette AK Parti'nin oy oranı yüzde 33, CHP'nin oy oranı yüzde 25, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 13.1 olarak belirlendi. HDP'nin yüzde 9.1'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada MHP yüzde 6.1'de kaldı.

Üst sıralarda durum böyleyken alt sıralarda işler biraz karışık...

İşte yapılan araştırmadan çıkan sonuç;

  • AK Parti: Yüzde 33,0
  • CHP: Yüzde 25.0
  • İYİ Parti: Yüzde 13.1
  • HDP: Yüzde 9.1
  • MHP: Yüzde 6.1
  • DEVA Partisi: Yüzde 2.0
  • Yeniden Refah Partisi: 1.2
  • Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1.1
  • Memleket Partisi: Yüzde 1.0
  • Gelecek Partisi: Yüzde 1.0
  • Saadet Partisi: Yüzde 0.8
  • Zafer Partisi: Yüzde 0.7
  • HÜDA PAR: Yüzde 0.7
  • Diğer: Yüzde 0.4
  • Büyük Birlik Partisi: Yüzde 0.3
  • Demokrat Parti: Yüzde 0.3
  • Türkiye Değişim Partisi: 0.1
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SON DAKİKA: Son seçim anketi açıklandı! Üstlerde durum bilindiği gibi, aşağı sıralarda ortalık karışık - Son Dakika
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