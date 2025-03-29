Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevinden uzaklaştırılması sonrası CHP, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"ni Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenledi.

MUHARREM İNCE DE KATILDI

Mitinge; CHP'li milletvekilleri, meclis üyeleri, belediye başkanları, parti yöneticilerinin yanı sıra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de aralarında olduğu bazı siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

KONUŞTURULMAYINCA ALANI TERK ETTİ

Öte yandan, davet edildiği mitingde bir konuşma yapması beklenen İnce'ye herhangi bir söz hakkı ise tanınmadı. Kendisine sahnede yer bulamayan İnce'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kalabalığa seslendiği sırada miting alanını terk ettiği görüldü. O anlarda İnce'nin oldukça sinirli gözüken yüz ifadesi de kameralara yansıdı.