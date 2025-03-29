Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti - Son Dakika
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Politika

Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti

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CHP'nin Maltepe'de düzenlediği mitinge davet edilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye konuşma yaptırılmadı. Söz hakkı verilmeyen İnce'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kalabalığa seslendiği sırada miting alanını terk ettiği görüldü. O anlarda, İnce'nin oldukça sinirli gözüken yüz ifadesi de kameralara yansıdı.

29.03.2025 19:50  Güncelleme: 20:15
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevinden uzaklaştırılması sonrası CHP, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"ni Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenledi.

Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti

MUHARREM İNCE DE KATILDI

Mitinge; CHP'li milletvekilleri, meclis üyeleri, belediye başkanları, parti yöneticilerinin yanı sıra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de aralarında olduğu bazı siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti

KONUŞTURULMAYINCA ALANI TERK ETTİ

Öte yandan, davet edildiği mitingde bir konuşma yapması beklenen İnce'ye herhangi bir söz hakkı ise tanınmadı. Kendisine sahnede yer bulamayan İnce'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kalabalığa seslendiği sırada miting alanını terk ettiği görüldü. O anlarda İnce'nin oldukça sinirli gözüken yüz ifadesi de kameralara yansıdı.

Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti

Memleket Partisi, Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce, Özgür Özel, Politika, Maltepe, 3-sayfa, Eğitim, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ali Fuat Seckin:
    Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır ayak altında dolaşma bi duruşun olsun 85 5 Yanıtla
  • setutk iyi:
    Daha çok satılacak siniz arkadan hançer video ne ararsanız var CHP de geniş parti 60 18 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Puhahahaahahhahahaahha ya cok komik adam bunlar hakikaten ya 50 12 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Buda ortalık şeysi oldu hala gidiyor insan da az utanma arlanma olur yahu. reis bunları iyce birbirine düşürdü valla akıllı adamla baş edemiyorlar 46 12 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    git Muharrem demişler ???????? 43 7 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Yürü ense traşını görelim 35 5 Yanıtla
  • Hakan1421:
    vay Muharrem İnce vay, gel bakalım Muharrem dediler geldin, git bakalım Muharrem dediler gittin, yine de yaranamadın bunlara 34 3 Yanıtla
  • selami kaçar:
    mami ne kadar yüzsüzmüşün 15 3 Yanıtla
  • Omer Kendi:
    bu iste bir sikinti var 13 0 Yanıtla
  • Mesut Zafer:
    Ülkenin durumu ortada Allah göstermesin de battı batacak. Ama hala İnsanlar kendi derdinde kendi nefslerinin peşinde.Ne olur ya bir kere de konuşma bu zamana kadar konuştukların yetmedi mi. 8 4 Yanıtla
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