Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Demirci ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi

Hakkari'de 25 Yıl Muhtarlık Yapan Pervizhan Beşer Görevi Gençlere Bırakıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 25 yıldır muhtarlık görevini yapan Pervizhan Beşer, bundan sonra muhtarlığı okumuş gençlere bırakacağını belirterek örnek bir davranış sergiledi. Beşer, köy sakinlerinin yoğun isteğiyle muhtarlığı sürdürdüğünü ancak artık gençlerin bu görevi üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Beşer, 25 yıl boyunca köy ve mezralarına birçok hizmet kazandırdığını ve yeni dönemde görev alacak genç muhtara her zaman destek olacağını söyledi.