Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Demirci ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Demirci ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Demirci ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Demirci ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ergün, Menderes Bulvarı'nda esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, Demirci Tarım Ürünleri Merkezi'nde 400 ton gübre dağıtımı gerçekleştirdi. AK Parti, MHP ve Ülkü Ocakları ilçe başkanlıklarını ziyaret ettikten sonra Atıf Akın Caddesi'nde pazar esnafıyla buluşan Ergün, çocuklara hediyeler vererek Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi'nde çalışmalarını ve projelerini anlattı.

03.03.2024 09:15
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Demirci ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Menderes Bulvarında esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Ergün, Demirci Tarım Ürünleri Merkezinde 400 ton gübre dağıtımını gerçekleştirdi.

Ergün, AK Parti, MHP ve Ülkü Ocakları ilçe başkanlıklarını ziyaretinin ardından Atıf Akın Caddesi'nde pazar esnafıyla buluştu.

Ziyaretlerinde çocuklara hediyeler veren Ergün, Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezinde çalışmalarını ve projelerini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Demirci ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika

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