Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Demirci ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Demirci ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Menderes Bulvarında esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Ergün, Demirci Tarım Ürünleri Merkezinde 400 ton gübre dağıtımını gerçekleştirdi.
Ergün, AK Parti, MHP ve Ülkü Ocakları ilçe başkanlıklarını ziyaretinin ardından Atıf Akın Caddesi'nde pazar esnafıyla buluştu.
Ziyaretlerinde çocuklara hediyeler veren Ergün, Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezinde çalışmalarını ve projelerini anlattı.
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçe ziyaretleri kapsamında Uzundere'ye giderek çeşitli incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, Jandarma Uzman Çavuş İhsan Erdoğan'ın baba ocağını ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in baba evini de ziyaret etti.
Erzurum'da ilgili kurumların katılımıyla 2024 yılında tüberküloz ile ilgili yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, ilimizdeki tüberküloz durumu değerlendirildi ve 2024 yılında yapılacak çalışmalar planlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'un Aziziye ilçesinde esnaf ve partililerle bir araya geldi. AK Parti Belediye Başkan adayı Eyüp Tavlaşoğlu birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Yeniden Refah Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını yaptı. Parti lideri Fatih Erbakan, ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacaklarını ve üye sayılarının 500 bini geçeceğini belirtti. Adaylar da tanıtıldı.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Doğu Kışla Kapalı Pazar alanında esnafı ziyaret ederek, pazarcı esnafının sorunlarını çözmek için çalıştıklarını ifade etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 25 yıldır muhtarlık görevini yapan Pervizhan Beşer, muhtarlığı okumuş gençlere bırakacağını belirterek örnek bir davranış sergiledi. Beşer, köy sakinlerinin yoğun isteğiyle muhtarlığı sürdürdüğünü ancak 25 yıl sonra görevi gençlere bırakmayı tercih ettiğini söyledi.
Aydın'ın en eski köylerinden biri olan Köşk İlçesine bağlı Yavuzköy'de düzenlenen yemekte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, köylülerle bir araya geldi. Yemekte yüzlerce kişi birlikte sofra kurarak şehitler için dua etti. Çerçioğlu, köylülerin gönlünü alarak Yavuzköy'e hizmet etmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'da vatandaşlarla buluştuğu mitingde, Türkiye'yi sevenlerden oy istediklerini belirtti. Özel'in bedelli askerlik yapanlara yönelik sözleri tepki çekerken, Özel, bu çıkışıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğullarını kastettiğini söyledi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 25 yıldır muhtarlık görevini yapan Pervizhan Beşer, bundan sonra muhtarlığı okumuş gençlere bırakacağını belirterek örnek bir davranış sergiledi. Beşer, köy sakinlerinin yoğun isteğiyle muhtarlığı sürdürdüğünü ancak artık gençlerin bu görevi üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Beşer, 25 yıl boyunca köy ve mezralarına birçok hizmet kazandırdığını ve yeni dönemde görev alacak genç muhtara her zaman destek olacağını söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 4 gündür devam eden aranan şahıslara yönelik düzenlenen 'ÇEMBER-13' Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 3 bin 765 firarinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçlar, terör, kaçakçılık ve organize suçlar gibi çeşitli suçlardan aranan şahıslar adalete teslim edildi.
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