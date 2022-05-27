Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MHP Manisa İl Başkanlığından CHP'nin iddialarına yanıt - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MHP Manisa İl Başkanlığından CHP'nin iddialarına yanıt

27.05.2022 10:54
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MHP Manisa İl Başkanlığından CHP'nin iddialarına yanıt

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, CHP Yunusemre İlçe Başkanlığı tarafından gündeme getirilen imar planı iddialarına cevap verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, CHP Yunusemre İlçe Başkanlığı tarafından gündeme getirilen imar planı iddialarına cevap verdi.

Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, Karakoca Mahallesi'ndeki bir imar planıyla ilgili iddiaların Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanlarını töhmet altında bıraktığını belirtti.

İmar planlarının uygulanacağı yerlerdeki mülk sahiplerinin kim olduğuyla ilgilenmediklerini vurgulayan Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Belediyemiz; imar planı çalışmaları yaparken ilgili kanun ve yönetmeliklere göre hareket etmekte, kanun ve yönetmeliğe uygun olan konuları da meclisimize sunmaktayız. Belediyemiz teknik ekibi, belediye meclisimiz, imar komisyonumuz ve belediye çalışanlarımız; hiçbir zaman imar planına gelen taleplerde mülkiyet sahibinin kim olduğuna bakmadan, taleplerin kanun ve yönetmeliğe uygun olup olmadığını incelemektedir. Bu çerçevede yer sahibinin kimliği üzerinden tartışma oluşturmak, etik ve ahlaki ilkelere uygun olmamaktadır. Yapılan her işlem belediyemizce ve belediye meclisimizce kanun ve mevzuatlar çerçevesinde uygulanmaktadır."

MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner de iddialara konu olan Karakoca Mahallesi'ndeki eko turizm alanı imar planının, kanunlara uygun olarak Yunusemre Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi.

CHP Yunusemre İlçe Başkanlığı yönetimi, Manisa Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı meclis toplantısında, Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca Mahallesi'ndeki bir alanın "eko turizm" alanına çevrilmesine yönelik imar planı değişikliği hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve söz konusu plana ilişkin iddialar bazı basın organlarında yer almıştı.

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Merve Ergün iddialara cevap verdi Merve Ergün iddialara cevap verdi Manisa Büyükşehir'den 'Karakoca Mahallesi'ndeki iddialara ilişkin açıklama Manisa Büyükşehir'den 'Karakoca Mahallesi'ndeki iddialara ilişkin açıklama
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MHP Manisa İl Başkanlığından CHP'nin iddialarına yanıt - Son Dakika


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