Mansur Yavaş: Bu kadar yoğun parti değiştirme olmamıştı, sebepleri zamanla ortaya çıkacak - Son Dakika
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Mansur Yavaş: Bu kadar yoğun parti değiştirme olmamıştı, sebepleri zamanla ortaya çıkacak

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Peş peşe yaşanan belediye başkanı transferlerini değerlendiren ABB Başkanı Mansur Yavaş, nedenlerin araştırılması gerektiğini söyledi. Bağlıca'da yüzme havuzu ve spor kompleksini açan Yavaş, seçmene karşı sorumlu olan başkanların hesabı sandıkta vereceğini, kendilerinin ise bağımsız olarak tüm Ankaralılara hizmeti sürdüreceğini ifade etti.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kendisini seçen insanlara karşı belediye başkanları sorumludur. Parti değiştirenler de o hesabı sandıkta vereceklerdir. Biz rozetimizi çıkarmış vaziyette tüm Ankara'ya hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut Bağlıca'da yapımı tamamlanan Cumhuriyet Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin açılış törenine katıldı. Yavaş, törendeki konuşmasında, "İstiyoruz ki çocuklarımız küçük yaşlarda sporla tanışsın. Gençlerimiz kendilerine hedefler koysun, yeteneklerini geliştirsin. Emeklerinin karşılığını alabileceği fırsatlara sahip olabilsinler. 'Herkesin hakkı' olduğu anlayışıyla çalışmaya, çocuklarımızın geleceğini, gençlerimizin hayallerini ve hemşehrilerimizin sağlığına yatırım yapmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi hayırlı uğurlu olsun" dedi. Yavaş, daha sonra tesisi gezerek, havuzda oynanan su topu maçı ve voleybol karşılaşmasını izledi.

PARTİ DEĞİŞTİRMELERİN SEBEBİ ARAŞTIRILSIN

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, belediye başkanlarının parti değiştirmesine ilişkin, "Önce parti değiştirmelerin sebebini araştırmak lazım. Sebebini araştırırsanız bir şeyler ortaya çıkar. Çünkü şimdiye kadar bu kadar yoğunlukta bir parti değiştirme olmamıştı. Onun için bunu özellikle parti değiştiren belediye başkanlarımıza sorun, onlar bir cevap vereceklerdir. Cevap vermezlerse de inşallah zaman içerisinde bunların sebepleri ortaya çıkacaktır" dedi.

BİZ BAĞIMSIZIZ

Yavaş, şöyle devam etti: "Kendisini seçen insanlara karşı belediye başkanları sorumludur. Parti değiştirenler de o hesabı sandıkta vereceklerdir. Ben bir başkasının takdirine karışacak durumda değilim. Biz şu anda bağımsızız. Ankara halkına eşit bir şekilde hizmet ediyoruz. Bağımsız kalırken de malum Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti ayrışması oldu. Onların birini diğerine tercih etmeden oy veren bizi bu makama getiren insanları kastediyorum, rozetimizi çıkarmış vaziyette tüm Ankara'ya hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • sade vatandaş sade vatandaş:
    yani demek istiyorki vardır bir bolluklarıki tehdit edildiler o yüzden parti değiştirdiler. namuslular namussuzlardan daha cesaretli olmadıkça bu ülke düzelmez. 3 1 Yanıtla
  • yunus deniz yunus deniz:
    diyelimki chp kötü bir parti çıktı ondan ayrılmak istiyorlar...ayrıldıktan sonra neden iyi parti geçilmiyor yada bağımsız kalınmıyor? bencede araştırsalar birşeyler çıkar 1 0 Yanıtla
  • sezaidurann10 sezaidurann10:
    Yasak koyacaksın Halk hangi partiyi seçmiş ise 5 yıl o partiden başka kimse yönetmemeli istifa ölüm durumunda Belediye Meclisi içerisinde yine aynı partiden biri seçilmeli böyle siyaseti kabul etmiyorum Şerefli olan bu değil mi 0 0 Yanıtla
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