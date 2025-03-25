Mansur Yavaş: Bu Benim Son Dönemim - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş: Bu Benim Son Dönemim

Mansur Yavaş: Bu Benim Son Dönemim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görev süresinin sonuna geldiğini ve Ankara ile Polatlı'da güzel hizmetler yaparak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşündüğünü açıkladı. Yavaş, ayrıca iftar programında konserler ile ilgili açılan soruşturma hakkında yorum yapmadı.

25.03.2025 01:29  Güncelleme: 01:30
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Bu benim son dönemim. İnşallah Ankara'da ve Polatlı'mızda güzel hizmetler yaparak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bu döneminin son dönemi olduğunu söyleyerek, "Bu benim son dönemim. İnşallah Ankara'da ve Polatlı'mızda güzel hizmetler yaparak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz. Buraya vedalaşmaya, helalleşmeye geleceğiz yine inşallah" diye konuştu.

İftar programından sonra İHA Muhabiri, Yavaş'a konserler ile ilgili açılan soruşturmayla alakalı bir soru yöneltti. Ancak Mansur Yavaş bu soruya yanıt vermedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş: Bu Benim Son Dönemim - Son Dakika

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