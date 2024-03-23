Mansur Yavaş, Kahramankazan'da iftar programına katıldı - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş, Kahramankazan'da iftar programına katıldı

Mansur Yavaş, Kahramankazan\'da iftar programına katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Kahramankazan ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Yavaş, programda yaptığı konuşmada belediyeciliğin sadece asfalt ve kaldırımdan ibaret olmadığını vurgulayarak, hemşehrilerinin her türlü derdi ile ilgilenmenin asli görevleri olduğunu belirtti. Ayrıca, Yavaş, partisinin Kahramankazan Belediye Başkan adayı Selim Çırpanoğlu için de destek istedi. Programa CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da katıldı. Yavaş, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

23.03.2024 21:41  Güncelleme: 21:45
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Kahramankazan ilçesinde iftar programına katıldı.

Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen iftar programında konuşan Yavaş, hemşehrilerinin her türlü derdi ile ilgilenmenin asli görevleri olduğunu belirterek, "Belediyecilik, asla asfalt ve kaldırımdan ibaret değildir." dedi.

Mansur Yavaş, partisinin Kahramankazan Belediye Başkan adayı Selim Çırpanoğlu için de destek istedi.

Programa, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da katıldı.

Yavaş, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş, Kahramankazan'da iftar programına katıldı - Son Dakika

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