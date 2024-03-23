Mansur Yavaş, Kahramankazan\'da iftar programına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadele programını hayata geçiriyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Üsküdar'da düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadele programını hayata geçirdiklerini ve haziran-temmuz döneminden itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş beklediklerini söyledi. Yılmaz ayrıca, Üsküdar'da gerçekleştirilen büyük projeleri ve yapılan çalışmaları anlattı ve İstanbul'da yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı.