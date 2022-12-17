Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin Havalimanı'nın yeni ismi alandakilere sordu, çoğunluk kabul edince havaalanın adının değiştiğini duyurdu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin Havalimanı'nın yeni ismi alandakilere sordu, çoğunluk kabul edince havaalanın adının değiştiğini duyurdu

17.12.2022 14:48

Mardin'de toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentteki havalimanının adının değiştirilmesi önerisini vatandaşlara sordu. Alandakilere "Kabul edenler, etmeyenler?" sorusunu yönelten Erdoğan, çoğunluğun el kaldırmasını gördükten sonra "Mardin Havalimanı'nın adını Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat- Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

"KABUL EDENLER, ETMEYENLER?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde Mardin Havalimanı'nın adının "Mardin Aziz Sancar Havalimanı" olmasını kalabalığa önerdi. Alandakilere "Kabul edenler, etmeyenler?" diyen Erdoğan, daha sonra havaalanın adının değiştiğini duyurdu.

YENİ İSMİ "MARDİN AZİZ SANCAR HAVALİMANI" OLDU

Açıklamalarında Erdoğan, "Şimdi, Mardin Havalimanı'na 3 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası yaptık. Bugün gönlümden şöyle bir şey geçti. Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim dedim. Mardin'in Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar hocamızın adı bundan sonra aynı zamanda Mardin'e girerken Mardin Havalimanı'nın gönderinde de görülecek. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı." dedi.

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