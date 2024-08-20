MASKİ Genel Müdürü Alaşehir'de Altyapı Sorunlarını İnceledi - Son Dakika
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Politika

MASKİ Genel Müdürü Alaşehir'de Altyapı Sorunlarını İnceledi

MASKİ Genel Müdürü Alaşehir\'de Altyapı Sorunlarını İnceledi

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Alaşehir'in altyapı sorunlarını yerinde tespit etmek için ilçeyi ziyaret etti. Genel Müdür Postacı, Alaşehir ilçesi için de kalıcı çözüm ve dirençli altyapılar oluşturmak için projeler hazırlayacaklarını belirtti.

20.08.2024 15:28  Güncelleme: 15:30
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MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Alaşehir'in altyapı sorunlarını yerinde tespit etmek için ilçeyi ziyaret etti. Genel Müdür Postacı, Alaşehir ilçesi için de kalıcı çözüm ve dirençli altyapılar oluşturmak için projeler hazırlayacaklarını belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede sorunsuz bir altyapı inşa etmek için sahadaki incelemelerine devam ediyor. Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı ve beraberindeki heyet Alaşehir ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile görüşen Genel Müdür Postacı, belediyede yapılan bilgilendirme ve kısa bir sunumun ardından sahada incelemelerde bulundu. Saha incelemesinde Genel Müdür Postacı'ya, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Özgür Avşar, Özel Kalem Müdürlüğünden Cem Kuzucu, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Çılga Kılıç, Abone İşleri Daire Başkanı Gülay Kuşcu, İçme Suyu Daire Başkanı Recep Günay, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Onur Artan, şube müdürleri ve teknik personel eşlik etti.

"Modern altyapılar ile Manisa'yı geleceğe taşıyacağız"

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, saha ziyaretleri ile sorunları yerinde tespit etmenin ne denli önemli olduğuna vurgu yaparak, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in talimatları doğrultusunda 17 ilçemizde tarama yapıyoruz. Sorunlu olduğu belirtilen alanları yerinde inceliyoruz. Elde ettiğimiz veriler ışığında sorunların çözümü için projeler hazırlayacağız. Alaşehir ilçemizde en çok karşımıza çıkan yağmur suyu hattı sorunu oldu. Taşkın yaşanan noktaları belirledik. Dirençli altyapılar oluşturmak en büyük hedeflerimizden biri. Bu hedefimizi gerçekleştirerek Manisa'yı modern altyapılar ile geleceğe taşıyacağız" dedi.

Vatandaşların talepleri dinleniyor

Saha incelemeleri sırasında vatandaşların istek ve taleplerini de dinleyen MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, devam eden ve planlanan çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Genel Müdür Postacı, "Mahallelerimizi ziyaret edip hem sorunları yerinde inceleme fırsatı buluyoruz hem de vatandaşlarımızın taleplerine karşılıklı çözüm odaklı planlar oluşturuyoruz. İlçe belediyemiz iş birliği ile yaptığımız incelemeler sonucunda vatandaşlarımızın da taleplerini göz önünde bulundurarak gerekli çalışmalarımızı yapıp sorunların çözümü noktasında önemli adımlar atacağız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MASKİ Genel Müdürü Alaşehir'de Altyapı Sorunlarını İnceledi - Son Dakika

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