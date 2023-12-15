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Mehmet Kamaç: Türkiye enflasyon sıralamasında dünyanın 5. sırasında - Son Dakika
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Mehmet Kamaç: Türkiye enflasyon sıralamasında dünyanın 5. sırasında

DEm Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, hükümetin ekonomi politikasını eleştirerek, TÜİK'in rakamları bile Türkiye'nin, enflasyon sıralamasında dünyanın 5. sırasında olduğunu gösteriyor.

Mehmet Kamaç: Türkiye enflasyon sıralamasında dünyanın 5. sırasında
15.12.2023 - 16:43,  Güncelleme: 16:45
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DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, hükümetin ekonomi politikasını eleştirerek, "TÜİK'in rakamları bile Türkiye'nin, enflasyon sıralamasında dünyanın 5. sırasında olduğunu gösteriyor." dedi.

Kamaç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir toplumda bireyin ilişkilerini belirleyen en temel etkenin toplumun ekonomik refah düzeyi olduğunu belirtti.

Emekliden memura kadar gelir gider dengesizliğinin olumsuz etkilerinin her gün farklı bir şekilde kendini dışa vurduğunu ifade eden Kamaç, "Bu durum geçim sıkıntısından öteye geçerek toplumsal huzuru esastan bozacak bir eşiğe gelmiş bulunmaktadır." diye konuştu.

Kamaç, Türkiye'de işsiz sayısının 9 milyonu aştığını dile getirerek, "Zam yağmuru da devam ediyor. TÜİK'in rakamları bile Türkiye'nin, enflasyon sıralamasında dünyanın 5. sırasında olduğunu gösteriyor. Zam yağmurlarının yaşama etkisini hepimiz görmekteyiz. Kamu çalışanı, emekli ve asgari ücretlilerin ücretleri artırılmazsa, bunun toplumsal yaşama etkilerini önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla göreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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