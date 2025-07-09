Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat\'ta Halkın Sevgisini Kazandı

Tokat'ta halkla iç içe samimi tavırlarıyla merhum babası Recep Yazıcıoğlu'nu andıran Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu Tokat bağrına bastı.

MHP'den Tokat Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, halkla kurduğu samimi ilişkiler ve mütevazı tavrıyla dikkat çekiyor. Efsane Vali merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu olan Başkan Yazıcıoğlu, tıpkı babası gibi vatandaşlarla iç içe bir yönetim anlayışı sergileyerek gönülleri kazanıyor. Göreve geldiği günden bu yana makamdan çok sahada görülmesiyle takdir toplayan Yazıcıoğlu; kimi zaman gözleme yapan kadınlarla sohbet ederken, kimi zaman da sokakta karşılaştığı vatandaşlarla sıcak diyaloglar kuruyor. Halka tepeden bakmayan, onların dertlerini dinleyen yaklaşımıyla Tokatlıların sevgisini kazanan Başkan Yazıcıoğlu, babasıyla olan benzerliğiyle de sık sık gündeme geliyor. Tokat'ta giderek artan bir halk desteğiyle karşılanan Başkan Yazıcıoğlu'nun bu tutumu, yerel yönetim anlayışında samimiyetin ve insan odaklı hizmetin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Vatandaşlar, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun merhum Recep Yazıcıoğlu'na hem duruşuyla hem de halkla olan iletişimiyle benzediğini belirterek, "Babası da böyle halkın içenden birisiydi. Oğlunun da onun gibi olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Başkan Yazıcıoğlu halka yukarıdan bakmıyor" şeklinde duygularını dile getiriyor. - TOKAT