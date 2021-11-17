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Memleket Partisi, CHP ile ittifak yapar mı? İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'den Haberler.com'a özel açıklamalar - Son Dakika

Memleket Partisi, CHP ile ittifak yapar mı? İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'den Haberler.com'a özel açıklamalar

17.11.2021 17:14

Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever, Haberler.com Youtube kanalında Dicle Doğan'a siyaset gündemi ve partilerine ilişkin özel açıklamalarda bulundu. Çok merak edilen ittifak konusuna değinen Gülsever, "Biz yola çıkarken şununla veya bununla kesinlikle ittifak edeceğiz diye çıkmadık. İlk hedefimiz 50+1 almak. Ancak bu olmazsa, yakın olduğumuz partilerle ittifak olabilir, olmaz diye bir şey yok" şeklinde konuştu.

CHP'nin İstanbul'daki "ağabeyi" konumundayken, 48 yıl sonra partisinden ayrılarak Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçen ve partinin ilk kongresinde İstanbul İl Başkanı olarak seçilen Ertuğrul Gülsever, Haberler.com'dan Dicle Doğan'ın konuğu oldu. Gülsever, programda hem Memleket Partisi hakkında merak edilenlere hem de siyaset gündemindeki ittifak meselesine değindi.

"KESİNLİKLE İTTİFAK YAPACAĞIZ DİYE YOLA ÇIKMADIK"

Memleket Partisi'ni CHP içerisinde mücadele edecek yol kalmadıktan sonra kurduklarını hatırlatan Gülsever, "Biz CHP içerisinde tüm yolları denedik. Ancak artık tüm mücadele kanalları tıkanmıştı. Memleket Partisi kurulduğu günden bu yana yüzde 50+1 hedefiyle çalışıyor. Genel Başkanımız Muharrem İnce de bunu sık sık tekrarlıyor. Biz yola çıkarken şununla veya bununla ittifak yapacağız diye yola çıkmadık. Kendimize güvenerek yola çıktık" dedi.

"İTTİFAKLAR SEÇİME YAKIN GÜNDEME GELİR"

İttifakların seçime yakın bir dönemde konuşulması gerektiğini anlatan Gülsever, "Yüzde 50+1'i alamadık diyelim. Bazı ittifaklar olmaz mı? Olur ama seçim zamanı geldiğinde o ittifaklar konuşulur. Sizin ödün vermeyeceğiniz düşünceler konusunda sizinle aynı olanlarla kol kola girersiniz. Onların bir arada bulunduğu bir ittifak oluşabilirse ittifak yapılır. Bir protokol yapılır, herkesin o koşullara uyum göstermesini sağlarsınız. Onun dışında 'Ben fikirlerimden ve düşüncelerimden ödün veriyorum' diyerek, ideolojik duruşumun çok bir önemi yok diyerek ittifak olmaz. Bu 'İktidardan kurtulmak için kendimiz de iktidara benzer şeyler yapalım' şeklindeki anlayışı kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ertuğrul Gülsever, Memleket Partisi, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Memleket Partisi, CHP ile ittifak yapar mı? İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'den Haberler.com'a özel açıklamalar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memleket Partisi, CHP ile ittifak yapar mı? İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'den Haberler.com'a özel açıklamalar - Son Dakika
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