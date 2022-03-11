Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Mersin'de konuştu - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Mersin'de konuştu

11.03.2022 18:07

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yeni bir parti olarak büyük iddialarla yola çıktıklarını söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yeni bir parti olarak büyük iddialarla yola çıktıklarını söyledi.

İnce, Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, yanında getirdiği çeşitli boyutlardaki bidonları gazetecilere göstererek, akaryakıt fiyatlarındaki artışı eleştirdi.

Türkiye'de bağımsız, tarafsız, adil, hızlı ve etkin bir yargı düzeni kurarak başlayacaklarını ifade eden İnce, ülkenin sorunlarıyla yakından ilgileneceklerini anlattı.

İnce, gelecek planlarının olduğuna işaret ederek, "Yeni bir partiyiz, büyük iddialarla yola çıktık. Allah'ın izni, milletin isteğiyle önümüzdeki süreçte bu ülkeyi uçurumun başından çekip alacağız." dedi.

Bir gazetecinin, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" adı altında mutabakat metni imzalayan 6 siyasi partiyle ittifak yapıp yapmayacağına ilişkin sorusu üzerine İnce, şunları kaydetti:

"6'lı ekip geçen gün bir metinde anlaştılar. O metinde Atatürk ve laiklik yoktu. Cemaatler, tarikatlar ne olacak? Yoktu. Nükleer enerji, siyasi partiler kanunu, ön seçim yoktu. Hiçbiri yoktu. Bunlar varsa biz yokuz. Atatürk'ü, laikliği koyalarsa, tarikatlarla ilgili ne yapacaklarını koyarlarsa, siyasi partiler kanununu koyarlarsa, genel başkan diktatörlüğüne son verirlerse, gerçekten bu ülkede demokrasi istiyorlarsa biz de masaya geliriz."

İnce, daha sonra partisinin Mersin İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Mersin'de konuştu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Mersin'de konuştu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Mersin'de konuştu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Mersin'de konuştu

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Memleket Partisi, Muharrem İnce, Yenişehir, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Mersin'de konuştu - Son Dakika


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