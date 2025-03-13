Memur-Sen'den Aile Yapısını Koruma Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Memur-Sen'den Aile Yapısını Koruma Çağrısı

Memur-Sen\'den Aile Yapısını Koruma Çağrısı

Memur-Sen, aile yapısının korunması ve başörtüsü özgürlüğü için 81 ilde imza kampanyası başlattı.

13.03.2025 15:13
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Memur-Sen aile yapısının korunması ve kılık kıyafet özgürlüğünün anayasal güvence altına alınması için tüm topluma çağrıda bulunarak 81 ilde imza kampanyası başlattı. Manisa'da da imza kampanyasını başlatan Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Ahmet Yasav, açtıkları stantta tüm vatandaşları imzalarını atmaya ve kampanyayı desteklemeye davet ettiklerini belirterek, kampanyaya www.imza.memursen.org.tr adresinden de katılınabileceğini söyledi.

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav Memur Sen Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte sendika binasında basın açıklaması düzenleyerek başlattıkları imza kampanyasını duyurdu. Yasav, "Malumunuz olduğu üzere iyi yetiştirilmiş bir nesil geleceğimizin teminatıdır. İyi yetişmiş bir neslin en önemli şartı ise iyi aileye sahip olmaktır. Aile, toplumun temel direği ve değerlerin taşıyıcısıdır. Geleceğimizi inşa etmek için güçlü bir aile yapısına sahip olmamız gerekmektedir. Ailenin zayıfladığı bir ortamda ne kültürümüzü koruyabiliriz ne de millet olarak ayakta kalabiliriz ne de sağlam bir gelecekten bahsedebiliriz. Ne yazık ki aile yapımız bu günlerde, küresel sapkın ideolojilerin büyük tehdidi altındadır. Aile yapımızı hedefleyen uluslararası lobiler, birtakım sapkın anormallikleri özgürlük olarak sunmakta, sosyal medya, moda, dizi ve film sektörleri üzerinden aileyi zayıflatan kültürel operasyonlar yürütmektedir. Bazı medya kuruluşları ve sivil toplum örgütleri de bu sapkınlıkları çıkarları doğrultusunda pazarlayarak lobilere destek olmaktadırlar. Bunların yanı sıra işsizlik, şiddet, bağımlılık gibi toplumsal sıkıntılar da ailemizi tehdit eden diğer unsurlardandır. Bazı televizyon kanallarının gündüz kuşaklarındaki programlara ise ayrı bir başlık açılması gerekir. Aile yapısını tehdit eden, genel ahlak yapısına kasteden bu programlar reyting uğruna insan onurunu ve haysiyetini hiçe saymaktadır. Yapılan yayınlarla en mahremi bile faş etmekten geri durmayan, aile yapısının yanında hukuk sistemine de zarar veren bu programlar kendilerini kimi zaman, polis, hakim, savcı yerine koyarak pervasızlıkta sınır tanımamaktadır. RTÜK'ü bir an önce harekete geçerek bu tür programların tamamını yayından kaldırmasını talep ediyor, Aile Yılında bunun elzemliğini hepinizin takdirlerine sunuyoruz." dedi.

"Aileyi korumak toplumsal bir sorumluluk"

Aileyi korumanın sadece bireysel bir mesele olmadığını, toplumsal ve kültürel bir sorumluluk olduğunun altını çizen Yasav, "Aileyi savunmak, değerlerimizi yaşatmak ve nesillerimize aktarmak için zorunluluktur. Bu sebeple, Anayasa'nın 41. maddesine, 'Aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir' cümlesinin eklenerek anayasal güvence verilmesi talebimizdir. Aile kurumunun sapkın ideolojilere karşı korunmasını ve ailenin tanımının, kadın, erkek ve çocuklardan oluşan bir yapı olarak kabul edilmesini istiyoruz. Ayrıca, kadınlarımızın başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğramaması için başörtüsü özgürlüğünün anayasal güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Anayasa'nın 24. maddesinde gereken düzenlemenin yapılmasını istiyoruz. Ailemizi korumak ve başörtüsü özgürlüğünü güvence altına almak için Gazi Meclisimizi biran önce harekete geçmeye çağırıyoruz. Memur-Sen olarak, aileyi korumak ve başörtüsü özgürlüğünün güvence altına alınması için başlattığımız imza kampanyasıyla diyoruz ki 'Anayasa değişsin, Aile korunsun.' Yarınlarımızın korunması ve güvence altına alınabilmesi için bugünden harekete geçmeye ve kampanyamıza tüm halkımızı destek olmaya çağırıyoruz. Memur-Sen Genel Merkezimizin öncülüğünde tüm illerde kurulan stantlarımız kıymetli halkımızın duyarlılığına matuftur. Biz de ilimizde standımızla tüm vatandaşlarımızı imzalarını atmaya ve kampanyayı desteklemeye davet ediyoruz. Kampanyamıza www.imza.memursen.org.tr adresinden katılabilirsiniz. 'Anayasa değişsin, aile korunsun' sloganımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 'Aileye Değer' diyerek üstlendiğimiz bu kıymetli çalışmaya destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullanarak imza kampanyasını Manisa'da da başlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Memur-Sen'den Aile Yapısını Koruma Çağrısı - Son Dakika

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