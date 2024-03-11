Meral Akşener, Ramazan ayının sofralara bereket ve evlere huzur getirmesini diledi

Antalya'da Kadın Muhtar Telefonla Hakarete Uğradı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadın muhtar, 8 Mart Kadınlar Günü'nde telefonla eski bir muhtar adayı tarafından hakarete uğrayıp tehdit edildiğini iddia etti. Muhtar, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirtti ve kadınlar gününde böyle bir olayın yaşanmasının üzücü olduğunu ifade etti.