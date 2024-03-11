Meral Akşener, Ramazan ayının sofralara bereket ve evlere huzur getirmesini diledi - Son Dakika
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Politika

Meral Akşener, Ramazan ayının sofralara bereket ve evlere huzur getirmesini diledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ramazan ayının sofralara bereket, evlere huzur, kalplere mutluluk getirmesini diledi. Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Nihayet bu yıl da 11 ayın sultanı ramazan ayına kavuştuk. Bu mübarek ayın sofralarımıza bereket, evlerimize huzur, kalplerimize mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor, memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

11.03.2024 10:51  Güncelleme: 10:52
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ramazan ayının sofralara bereket, evlere huzur, kalplere mutluluk getirmesini diledi.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nihayet bu yıl da 11 ayın sultanı ramazan ayına kavuştuk. Bu mübarek ayın sofralarımıza bereket, evlerimize huzur, kalplerimize mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor, memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Meral Akşener, Ramazan ayının sofralara bereket ve evlere huzur getirmesini diledi - Son Dakika

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