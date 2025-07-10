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Meslek Liseleri Geleceğin Yatırımı

Meslek Liseleri Geleceğin Yatırımı
10.07.2025 10:25
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Cıngı, LGS tercihinde meslek liselerinin önemine ve gençlere yönlendirmeye dikkat çekti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında LGS tercih sürecinde olan öğrenciler ve ailelerine önemli mesajlar verdi. Konuşmasında meslek liselerinin sunduğu fırsatlara dikkat çeken Cıngı; nitelikli insan gücünün Türkiye'nin kalkınmasındaki rolüne vurgu yaptı. Bu dönemin yalnızca lise eğitimi için değil, öğrencilerin tüm yaşamlarını etkileyecek bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Milletvekili Cıngı; sadece akademik hedeflerle yapılan tercihler yerine, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun şekilde meslek edinebilecekleri okullara yönlendirilmesinin önemine; "Sadece üniversiteye gitmek için tercih yapılan liseler, gençlerimizi gerçek anlamda hayata hazırlamakta yetersiz kalabilir" sözleriyle dikkat çekerek; meslek liselerinin sunduğu eğitimle öğrencilerin erken yaşta bir meslek sahibi olabildiklerini ve iş gücü piyasasında ciddi bir avantaja kavuştuklarını ifade etti. Meslek liselerinin 54 farklı alanda, 206 farklı branşta eğitim verdiğini belirten Cıngı; öğrencilerin tekstilden raylı sistemlere, sağlıktan turizme kadar birçok alanda bilgi ve beceri kazanarak mezun olduklarını söyledi. Bu okullardan mezun olan gençlerin reel sektörle iç içe olduklarını ve istihdama geçişte büyük kolaylık yaşadıklarını vurguladı. Milletvekili Cıngı; meslek liselerinde uygulamalı eğitimin önemine dikkat çekerek, öğrencilerin okulda öğrendiklerini sanayide staj yaparak pekiştirme fırsatı bulduklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan çıraklık, kalfalık ve ustalık belgelerinin uluslararası geçerliliğe sahip olduğunu, öğrencilerin mezuniyet sonrası doğrudan kendi iş yerlerini açabilecek seviyeye geldiklerini ifade etti. Velilere ve rehber öğretmenlere seslenen Cıngı, gençlerin doğru yönlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek; "13-14 yaşındaki bir çocuğun tek başına doğru tercih yapması zordur. Bu noktada ailelerin ve rehberlik uzmanlarının, öğrencilerin kabiliyetlerine uygun alanlara yönlendirilmesinde sorumlulukları büyüktür," dedi.

Üniversite mezunu gençlerin yaşadığı istihdam sorununa da değinen Cıngı; "Yalnızca üniversite diplomasına sahip olmak artık iş garantisi sağlamıyor. Mesleği olmayan gençler, mezuniyet sonrası asgari ücretle ilgisiz işlerde çalışmak zorunda kalabiliyor. Oysa meslek lisesinden mezun olan gençler, eğitim aldıkları alanda kolayca iş bulabiliyor, hatta kendi işini kurabiliyor" ifadelerini kullandı. Meslek liselerinin artık hem fiziki altyapı hem de eğitim kalitesi bakımından geçmişle kıyaslanamayacak kadar geliştiğini belirten Cıngı, 2024 yılında meslek liselerinde öğrencilerin döner sermaye gelirinin 3 milyar TL'yi bulduğunu, bunun da öğrencilerin öğrenirken gelir elde etmesine imkan sağladığını aktardı. Milletvekili Cıngı sözlerini şu şekilde tamamladı;

"Meslek liseleri yalnızca birer okul değil, aynı zamanda geleceğe yapılan güçlü bir yatırımdır. Bugünün ve yarının dünyasında ayakta kalanlar meslek sahibi olanlar olacak. Öğrencilerimizin, ailelerimizin ve rehber öğretmenlerimizin bu bilinçle hareket ederek tercih dönemini en sağlıklı şekilde geçirmelerini temenni ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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