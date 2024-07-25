MGK'dan Suriye'deki Duruma Destek Açıklaması

Politika

MGK: "Meselelerin çözüme kavuşturulması sürecinde Suriye'de tüm tarafları kapsayan gerçek bir toplumsal mutabakata ulaşılmasına yönelik desteğin sürdürüleceği ve nifak girişimleri ile iki halkın kadim dostluğunu hedef alan kışkırtmalara müsaade edilmeyeceği vurgulanmış; Suriye topraklarının bölücü terörden arındırılmasının öncelikle Suriye'nin menfaatlerini ve bekasını teminat altına alacağının altı çizilmiştir." - ANKARA