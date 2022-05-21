MHP'den Bigadiç'e üst düzey çıkartma

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçelinin talimatıyla MHP MYK üyeleri ve milletvekillerinden oluşan heyet Balıkesir'de ilk anlatma ve aydınlatma toplantısını Bigadiç ilçesinde gerçekleştirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçelinin talimatıyla düzenlenen Adım Adım 2023: İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısının birinci Durağı Bigadiç'te MYK Üyesi Murat Kotra, MYK Üyesi Bülent Maşaoğlu, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'in katılımlarıyla bir Restoranda istişare toplantısı gerçekleştirildi. İstişare toplantısına MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

MYK Üyesi Murat Kotra, MYK Üyesi Bülent Maşaoğlu, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef vatandaşlardan gelen talep ve istekleri cevapladıktan sonra Belediye Başkanı İsmail Avcu ile de görüş alışverişi yaptılar. MHP heyeti bir sonraki ilçe ziyaretini Sındırgı ilçesinde çalışmalarına devam edecek. - BALIKESİR