MHP\'den DEM\'e Sert Uyarı

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, "MHP'nin DEM'e çağrısı, duruşunu netleştirmesi aklını başına devşirmesi çağrısı, emperyalist güçlerin taşeronu olan PKK ile ilişkisini bitirmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin partisi olma çağrısıdır." dedi.

Topcu, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde "Gaziantep-Kilis- Adıyaman, Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları"nda yaptığı konuşmada, zamanın Türkiye Yüzyılı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin uzun yıllardır terör sorunu ile mücadele ettiğini aktaran Topcu, şunları söyledi:

"Kürtler kardeşimizdir, milletimizin eşit ve onurlu mensuplarıdır, terör örgütü ise Türkiye düşmanlarının taşeronu, maşası, silah tutan kuklalarıdır. Bu durum artık Türkiye için de güvenlik riski oluşturmaktadır. Türkiye'ye yönelik ne derecede büyük bir güvenlik riski oluşturduğu ortadadır. Artık bir çözüm üretilmelidir bu terör belasına, onun içindir ki, Sayın Devlet Bahçeli'nin daveti, parlamento çatısı altında sözde siyaset yapan bir partiye, DEM'e, artık dış mihrakların uydusu, emperyalizmin maşası olmayı bırakmasıdır. 'Hem siyaset yapayım, her yerde olayım, her tarafı karıştırayım, hem de silahlı teröristlerle kol kola gezeyim, sırt sırtta hareket edeyim' denmez. Böyle yapıyorsanız o zaman bu siyasetten çekilmeniz lazım."

"Silah varsa siyaset yoktur" diyen Topcu, şiddetin olduğu yerde barışın yeşeremeyeceğini ifade etti.

Topcu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"MHP'nin DEM'e çağrısı, duruşunu netleştirmesi aklını başına devşirmesi çağrısı, emperyalist güçlerin taşeronu olan PKK ile ilişkisini bitirmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin partisi olma çağrısıdır. Bu bir birlik çağrısıdır, bin yıllık kardeşliğin hatırlatılması korunması ve yaşatılması çağrısıdır, terörün ülke gündeminden ortadan kaldırılması çağrısıdır, 'yeter artık' deyip anaların gözyaşını bitirme çağrısıdır. Şu konunun asla unutulmaması gerekir ki devlet teröristle müzakere etmez mücadele eder düsturundan hareketle, bu mücadele kararlılıkla devam edecektir. MHP'nin tutumu, ucuz ve hamasi yaklaşımlarla, oy avcılığıyla, tribünlere oynamakla basite indirgenecek bir mesele değil sanıldığından çok daha ciddidir.

Toplantıya, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, MHP Kilis İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz, MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat ve partililer katıldı.