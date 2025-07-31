MHP\'den Vali Çiçek\'e Destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Vali Gökmen Çiçek ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ersoy; "Kayseri'de göreve başladığı günden bu yana toplumsal huzuru ve kurumlar arası uyumu çalışkanlığı, disiplini, güler yüzü, edebi ve adabıyla güçlendirmiş bir devlet adamı" ifadelerini kullandı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in Vali Gökmen Çiçek'i eleştirmesine cevap veren MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy paylaşımında; "Sayın Gökmen Çiçek; Kayseri'mizin kıymetli Valisi. Yaklaşık 3 yıldır ilimizde halkımızla gönül kucaklaşmasını hizmetleri ve çalışmalarıyla gerçekleştiren değerli bir şahsiyet. Kayseri'de göreve başladığı günden bu yana toplumsal huzuru ve kurumlar arası uyumu çalışkanlığı, disiplini, güler yüzü, edebi ve adabıyla güçlendirmiş bir devlet adamı. Afyonkarahisar Valiliği'nden ayrılırken toplanan binlerce vatandaşın onun için döktüğü gözyaşları, illerde bıraktığı derin izlerin, sevginin, saygının en güzel kanıtı olmuştur. Kayseri'mizde de bu izi bırakmak için büyük bir gayret göstermektedir. Kayseri'deki billboardlara yansıyan '38 Ayar Adam' nitelemesi, halkın ona duyduğu sevgi ve saygıyı gözler önüne sermişti. Bu ifade, onun gönüllerde hak ettiği yeri çoktan aldığını açıkça ortaya koyuyor. Kayseri'deki hizmetlerinin yanı sıra, deprem döneminde Kahramanmaraş ve Adıyaman'da koordinatör vali olarak yürüttüğü seferberlik çalışmaları, onun özverili ve halk adamı ruhunu bir kez daha tescillemişti. Ne var ki; böylesine değerli bir devlet adamı şimdi CHP'nin hedefinde. Neden? Çünkü CHP; yine yanlış anladıkları ve sıkça istismar ettikleri 'laiklik' kavramı üzerinden bir kez daha histeri nöbetleri geçiriyor. CHP Genel Merkezi'nde iki ayrı yerde Atatürk fotoğraflarının kaldırılıp yerine yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarının asılması gündem olmuşken, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'i, kimseyi inancı veya giyim tarzı nedeniyle dışlamadan, gönül kapısını herkese açtığı için eleştirmiştir. Aşkın Genç'in yaptığı açıklama, sözde 'laiklik' hassasiyeti adına sergilediği histeri nöbetinin bir yansımasıdır. Bu açıklamadaki örnekler ve vurgular, ne mantığın ne vicdanın ne de hukukun kabul edebileceği bir zemine dayanmaktadır. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in bu açıklaması, işgüzarlık ve pervasızlıktan başka bir şey değildir. Bu, Kayseri'nin huzuruna atılmış bir ayrıştırma, ötekileştirme ve fitne bombasıdır. Sayın valimizin birleştirici ve kucaklayıcı duruşunu hedef alan bu sorumsuz tutum, halkımızın sağduyusu ve sevgisi karşısında elbette itibar görmeyecektir. Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'i, gerçekleştirdiği bir görüşme üzerinden hedef alan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, kendi genel başkanlarının bir tarikat liderinin elini öptüğü fotoğrafı hatırlıyor mu acaba? Açıklamasında FETÖ'den bahsederken, 17-25 Aralık kumpas operasyonlarından yalnızca iki hafta önce Amerika'da FETÖ imamlarıyla kahvaltı yapan CHP Genel Başkanı'nı hatırlıyor mu?

TBMM'nin odalarında ve salonlarında ağırladığınız, sonra dağlarda etkisiz hale getirilen teröristleri unuttun mu, pervasız Aşkın Genç? Terör örgütü PKK'nın televizyon kanalına çıkıp 'Türk Ordusu, terörle mücadelede kimyasal silah kullanıyor' iftirasını atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı ile CHP Genel Merkezi'nde makam odasında poz veren CHP Genel Başkanı'nı unuttuğumuzu mu sanıyorsun, histeri nöbeti geçiren Aşkın Genç? Bu örnekleri öylesine çoğaltabiliriz ki, altında kalmaman mümkün olmaz. O yüzden, CHP zihniyeti olarak Kayseri'nin huzuruna suikast yapmaktan vazgeçin artık! Kayseri halkı muhafazakar, milliyetçi ve cumhuriyet değerlerine bağlıdır. Bu duruşundan asla taviz vermez. Halkımızı giyimine, kuşamına, sakalına, inancına veya yaşantısına göre dışlamak, ötekileştirmek kimsenin haddi değildir. Hele hele bu konuda sicili bozuk olan CHP'nin hiç haddi değildir.

Bu vesileyle, Kayseri halkının gönlünde ayrı bir yeri olan Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ